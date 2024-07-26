建築工人遭欠薪　伍新華：短期內難解決　待付款保障條例通過

香港建造業總工會近日接獲多宗建造業欠薪求助，涉及多個私人工程地盤，涉款超過三千萬，超過五百個工人受影響。有工人被拖欠三至四個月薪金，香港建造業分包商聯會會長伍新華今日（26日）在電台節目中表示，業界一直存在「價低者得」、「先收款，後付款」等的問題，短期內無法解決。相信有待《建造業付款保障條例草案》通過則可以慢慢令情況變好。



香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，業界一直存在「價低者得」、「先收款，後付款」等的問題，短期內難以解決，有待《建造業付款保障條例草案》通過，可以逐步改善情況。（羅君豪攝）

香港建造業總工會昨日（25日）表示，近日接獲多個地盤工人求助、指被直屬僱主無理拖欠薪金3至4個月或以上，涉及多個私人工程地盤，涉款超過三千萬，超過五百個工人受影響。香港建造業分包商聯會會長伍新華今日（26日）在港台節目表示，建造業界一直存在「價低者得」、「先收款，後付款」、「大細糧」等問題，而近幾年問題越來越嚴重，「假設一間公司用低成本價接標，咁就會拖欠分包商嘅款項，即如果有十個樽，但每接一單（工程）就少一個蓋，依家我懷疑啲公司有冇五個蓋，佢哋根本就唔夠錢冚」。

伍新華指，現時因《建造業付款保障條例草案》仍未通過，所以基本上是無法短期內解決上述問題，他說：「我都叫啲同行自己睇住嚟做，如果唔係就好易血本無歸」。他續指，相信若《建造業付款保障條例草案》通過，雖不能快速、完全解決問題，但可以令情況慢慢變好。

《建造業付款保障條例草案》 禁「先收款、後付款」等條款

《建造業付款保障條例草案》建議針對改善合約付款條款，如禁止合約設有「先收款、後付款」等不公平付款條款，並規定付款方須在收到申索方申索後30日內回應，60日內付款。當付款爭議出現時，申索方有權於28日内啟動審裁，合約雙方要透過獨立審裁員解決付款爭議。如付款方沒有在限期前支付申索款額，申索方有權行使停工或減慢工程進度的權利，減少工人被「拖糧」的機會，保障前線工人權益。