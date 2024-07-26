動漫節2024｜Cosplay專區首設搶購入場證惹不滿　Coser：下年唔嚟

第25屆香港動漫節今日（26日）正式開幕，在灣仔會展一連5日舉行。今年大會增加了不少新安排，當中最惹爭議為Hall 3BC的「CosParadise」專區由免費改為收費形式入場，無論是Coser（角色扮演者）抑或使用相機的攝影師，都需要事前搶購名額有限的登記證，而且不能「一證兩用」，Coser就只能入場扮演角色供人拍攝，不能充當攝影師替其他人影相，最重要是所有登記證都早已售罄，令準備來參加的海外Coser大失預算。



有不少Coser和攝影師對大會臨時賣票大表不滿，指大會太遲通知有新安排，以致很多參加者手忙腳亂，買不到票，揚言：「明年唔會再嚟。」但也有攝影師認為收費新安排可改善人流管制。



現場有不少Coser在拍攝。（黃浩謙攝）

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記者今日11時許，到3樓cosplay專區了解情況，現場人流不多，排隊入場的攝影師只有寥寥數人，工作人員亦認真檢查通行證二維碼，現場秩序良好。

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Coser不滿收費安排倉促：下年再係咁我唔會嚟

就大會的收費新安排，Coser及攝影師進場，必須事先購買指定入場證，Coser收費20元，攝影師則80元，但有關入場證日前甫推出即售罄，令不少Coser和攝影師大表不滿。其中在場內扮演遊戲《小小夢魘》Mono角色的「魷魚」認為，今次大會安排十分倉促，很多人來不及買票，他稱：「我想問嗰啲（參加者）唔係香港人，但幾個月前訂咗機票嘅人點算？」，他不滿大會事前「又唔講清楚」，埋怨道：「當我哋係水魚，下年再係咁我唔會嚟。」

限量入場證掀網上炒賣 Coser表示無奈

另一位扮演《小小夢魘》小六角色的「虎虎」亦說，這是一年一度的動漫界盛事，吸引一些大型動漫團，相約好了團友一起來，但因一些人搶不到入場證，故要被迫分開。他指知道因為入場證早已售罄，有人索性將搶購得的入場證放上網，以高數倍價錢放售，他表明絕不支持網上炒黃牛票的行為，並對此表示無奈。

攝影師：睇到要買飛係呆咗嘅 但可協助管制人流

搶到門票的攝影師邱先生亦表示，「睇到要買飛係呆咗嘅」，事前無通知，大家都手忙腳亂，而有關門票推出僅1小時便售罄，相信很多人對安排不滿意。他又稱，若搶不到門票就不來，也不建議大家買黃牛票，「唔想做壞規矩」。不過，他認同收費安排，實際可協助管制人流。

同樣搶到門票的攝影師楊先生稱，這是首次專門從北京來港參與動漫節，希望可感受香港動漫節的氣氛。被問及如何看待收費安排，他表示因去年好像有阻塞通道的現象，故認為今年新安排合理。

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現場有不少Cosplayer在拍攝。（黃浩謙攝）

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另外，近日本港亦有不少多啦A夢相關活動，記者在現場亦「捕捉」了一隻真人版多啦A夢，扮演多啦A夢的雨落表示，喜歡了多啦A夢十多年，稱有機會也會「cos住去尖沙咀」。他稱花了6小時去製作百寶袋裏的「記憶麵包」、「縮小電筒」等。被問及對大會收費安排有何看法，她表示沒有特別感受，與普通活動無疑，但亦覺得售票安排應該提前公布。

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