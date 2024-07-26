200萬粒LEGO砌《清明上河圖》　超級狀元無難度：因模型沒對或錯

《清明上河圖》細緻描繪北宋時代汴京郊外春景、水景及街景，構圖精細，有機構計劃最少動用200萬顆LEGO顆粒 ，拼砌全球最大LEGO立體情景模型《清明上河圖》，模型長26米、闊1.78米，挑戰健力士世界紀錄。

今日（26日）的中銀大廈地下大堂，先展出長4米的部份LEGO版《清明上河圖》立體情景模型，兩位應屆DSE超級狀元接力拼砌。聖若瑟書院廖俊翔表示，在模型中看到北宋時期的讀書人，而牆上亦掛了一幅寫著「中」的字帖，令他憶起考DSE前很有決心，很想考到好成績來證明自己。廖俊翔表示拼砌模型不比拿取5**困難，因模型是千變萬化的，且沒有對或錯。



中銀香港今（26日）於中銀大廈地下大堂展出長4米的部份樂高®版《清明上河圖》立體情景模型。（夏家朗攝）

中銀香港今（26日）於中銀大廈地下大堂展出長4米的部份樂高®版《清明上河圖》立體情景模型。（夏家朗攝）

喇沙書院鍾柏綸（右），聖若瑟書院廖俊翔（左）（夏家朗攝）

挑戰健力士世界紀錄的LEGO《清明上河圖》立體情景模型長26米、闊1.78米，最少需要動用200萬顆LEGO顆粒建構而成，5月巳開始拼砌，目標於10月前完成。

LEGO版《清明上河圖》難度挑戰大 要將2D單色畫作轉成3D彩色模型

負責籌備LEGO版《清明上河圖》的樂高®專業認證大師洪子健表示，《清明上河圖》是歷史上很具代表性的畫作並記錄了中國繁盛的一面，故他有個宏願，望利用LEGO將畫中的內容，以一個開心、有創意、年輕活力的角度演繹出來。

被問及製作模樣的困難程度，他稱難度挑戰很大，需要很多歷史資料來重現《清明上河圖》的情景，而該圖是2D單色畫作且只有正面畫面，故要將其轉成3D彩色模型有一定難度，如在顏色上的採用、LEGO零件上的限制等，而畫中留白的部分亦需要自己的創意和歷史資料來呈現。

中銀香港今於中銀大廈地下大堂展出長4米的部份LEGO版《清明上河圖》立體情景模型，而兩位2024DSE超級狀元，來自喇沙書院的鍾柏綸以及聖若瑟書院的廖俊翔受邀到場接力拼砌。

聖若瑟書院廖俊翔：諗起考DSE前嘅心情

廖俊翔表示在模型中看到北宋時期的讀書人，而牆上亦掛了一幅寫著「中」的字帖，令他憶起考DSE前的心情，稱考DSE前很有決心，很想考到好成績來證明自己。鍾柏綸則表示，歷史用模型這種新奇的方式展現是種突破，又稱「可以睇到當用藝術展現一啲文化嘅時候，佢嘅潛能喺邊度」。

喇沙書院鍾柏綸：感覺模型震撼

鍾柏綸續稱，感覺整個模型很震撼，即使現時模型完成度只有15%，亦能看到畫面很宏偉，形容《清明上河圖》的一磚一瓦都有他獨特的歷史意義。而歷史一般都是透過文字表達，但用模型來展示歷史是一種很獨特的方式，覺得是個突破。

同時表示，在歷史背景下，要如何將訊息帶給現今年輕人，正正是要透過這些新穎的方式來傳達，又稱「可以睇到當用藝術展現一啲文化嘅時候，佢嘅潛能係邊度。」

被問及拼砌模型還是拿取5**更困難，鍾柏綸表示各有各難，砌模型好考自己的創意和靈活性，而「讀書亦要落苦功，想透過LEGO去說故事亦要落苦功。」廖俊翔則表示拿取5**更難，因模型是千變萬化的，而且沒有對或錯，自由發揮，但拿取5**背後需要很多運氣和努力。

現時展出的模型為完整版的15%，長4米，用了2個月打造，並預計3個月後會完成整個長26米、闊1.78米，動用200萬顆LEGO顆粒建構而成的完成品。

模型由即日起至8月25日於中銀大廈地下大堂展出。中銀香港望召集過千位年輕客戶，與洪子健將《清明上河圖》拼砌為全球最大的LEGO立體情景模型，呈現北宋時期的城市街景，冀挑戰健力士世界紀錄。

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