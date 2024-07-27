港大風波｜報道引述：調研小組調解有突破　倡部份副校任命不執行

港大校政風波，隨著政府設立調研小組介入，一個多月的調解工作有突破。據報章引述，特區政府成立的調研小組的工作取得階段性進展。消息人士指，調研小組對圍繞多位副校任命而產生的問題進行了檢視，提出了評核和處理建議，當中包括，建議不執行部份副校的任命，小組以書面形式將相關協調方案分別提供給校長張翔和校委會主席王沛詩，希望雙方放下分歧，以港大利益為首要，攜手合作，妥善解決問題。



香港大學6月14日於陸佑堂舉行長期服務獎頒授典禮，由港大校務委員會主席王沛詩女士及校長張翔教授主禮。（香港大學提供）

去年有人投訴張翔校長個人行為操守，今年4月校委會以證據不足為由還其清白，但校委會在5月28日通過多項副校長任命安排，惟作為校長的張翔表示事前毫不知情，他認為校委會的做法違反既定程序。

為平息爭議，行政長官李家超接納教育局建議，批准成立調研小組介入協調。李家超本人亦多次分別會見張、王二人，希望大家以大局為重，融洽相處。

5月28日，港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

據報章引述消息人士透露，調研小組首階段以解決因5月28日決定而產生的爭議為目標，公平公正地檢視有關決定的各個任命人選、職位、相關合約和程序問題，在此基礎上提出客觀合理的評核和建議，並協調張翔與王沛詩二人同意：（一）部份職位的任命人選；（二）部份職位基於合約原因或程序原因而不作新任命。

2024年6月14日，港大爆出副校長任命風波後，校長張翔與校委會主席王沛詩首次同場出席活動，張翔無回應記者提問。（資料圖片 / 林幸泉攝）

消息指出，就5月28日有關副校長的任命，調研小組提出了切實可行方案，讓張翔和王沛詩雙方希望任命或希望保留人選的要求得到滿足，期望二人以及作為管治班子的多位副校長，能夠放下自身立場，以港大利益為首，攜手合作，融洽相處，盡快妥善處理好此事。

消息人士指，調研小組就副校長任命提供協調方案，這是一個階段性的進展，但這並非終點。