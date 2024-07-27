McGriddles首賣｜多區麥當勞大排長龍　新蒲崗分店要等逾一小時

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】深受港人熱捧的McGriddles楓糖班戟漢堡，今日（27日）凌晨4時正式在香港麥當勞出售，各區麥當勞分店自凌晨起出現大批等候品嘗McGriddles的粉絲，至早上更愈來愈多人排隊，多間分店宣布要購買McGriddles，至少等候30至40分鐘。



記者今早分別到荃灣愉景新城、荃灣街市街及新蒲崗越秀廣場分店，均發現有人龍排隊購買楓糖班戟漢堡系列，塞爆店面，亦有市民不知道暫未能經點餐機購買McGriddles，需要由店員協助下載手機程式下單。



麥當勞宣布周六（27日）凌晨4時正式發售港版McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列（黃浩謙攝）

McGriddles配薯餅連飲品套餐售$35起

香港麥當勞今日（27日）正式開售McGriddles楓糖班戟系列豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），一連５日至本月31日，暫時只能透過麥當勞手機程式落單購買，8月1日起可以分店落單。屆時亦可經點餐機購買。其中楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），以優惠價35元發售，而有蛋版則以優惠價36.5元發售。而楓糖班戟豬柳漢堡單售21.5元，有蛋版則售25.5元。

楓糖班戟漢堡系列首階段只限麥當勞App用戶可購買，8月1日起就會供應給所有顧客，屆時亦可經點餐機購買。（黃浩謙攝）

市民黃先生表示此前從未試過，又希望麥當勞未來推出更多新產品。（黃浩謙攝）

記者今早分別到荃灣及新蒲崗的麥當勞分店巡視，其中在荃灣愉景新城分店人流明顯較多，不少市民圍在取餐區等候取餐，市民黃先生表示得悉麥當勞推出楓糖班戟漢堡系列便專程來試。

他表示，從未在其他地方試過，我個讚賞麥當勞今次推出楓糖班戟漢堡系列，又希望麥當勞未來推出更多新產品。不過，王先生本來打算在家中預先點餐，惟應用程式未能完成點餐程序，但他認為沒太大影響，整個點餐過程亦十分流暢。

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市民Yuki特地來試，希望港版味道有日版的八成。（黃浩謙攝）

至於荃灣街市街分店則人流秩序良好，食客Yuki稱曾在日本吃過，故特意於早上8時便來購買品嘗，希望香港麥當勞可做到日本味道的八成。她又指，知悉荃灣有餅店早前曾推出「致敬版」的熱香餅漢堡，但因經常大排長龍，所以沒有去試。

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新蒲崗分店多人購買要等逾一小時

另外，記者約早上11時到達新蒲崗越秀廣場麥當勞分店，已有逾30人在排隊，秩序尚算良好，大部份食客都在等候購買McGriddles。其間，有顧客詢問要等多久，員工稱：「要等一個鐘，你等唔等呀？」亦有顧客向記者無奈表示：「已經等咗半個鐘啦。」剛到店購買的顧客看到其取餐號亦稱「前面仲有100個排緊」。

食客李小姐稱曾吃過韓國版的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，感覺與港版的大小和味道都差不多，味道不錯。(黎婉婷攝)

已取餐在享用的李小姐表示，早已預想到現場很多人排隊，所以事先在家用手機程式點餐再到分店取餐，被問到味道如何，她笑言：「個飽仲係暖嘅。」她稱雖未品嘗過日本版，但曾吃過韓國版的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，感覺兩者大小和味道都差不多，味道不錯。

另一名食客李小姐稱曾吃過台灣版的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，預計港版會偏重口味。(黎婉婷攝)

預先在app購買的李小姐表示，來到看到現場這麼多人，「如果冇app我就唔買㗎啦，可能等多半個月先買。」她稱，曾吃過台灣版的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，預計港版會偏重口味，「因為香港人都鍾意食重口味嘢」，並聽說朋友說港版「塊蛋煎老咗」，所以都預計煎蛋味道一般。