江旻憓入四強商場觀戰人頭湧　周日上班粉絲：唔瞓都要睇佢冠軍賽

巴黎奧運港隊劍擊代表江旻憓香港時間今午（27日）挾「世一」之勢，出戰女子重劍賽事，晚上順利闖進四強。轉播奧運賽事的奧海城晚上氣氛熾熱，大批市民為江旻憓打氣，現場不斷響起熱烈的掌聲及歡呼聲。有江旻憓的粉絲周日（28日）早上需要上班，但她為了支持偶像「江B」，強調今晚不睡覺也要觀看餘下賽事：「我今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽！」



江旻憓順利打入巴黎奧運8強。（袁志浩攝）

商場不斷響起熱烈掌聲及歡呼聲

奧海城中庭晚上7時50分直播江旻憓的16強賽事，雖然初時只得數十人，在大屏幕前的人造草地等待，但隨着賽事開始，愈來愈多市民聚集在中庭，為江旻憓打氣。每當她擊中對手取得一分，現場均響起熱烈的掌聲及歡呼聲。

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市民分析正常發揮可成功奪金

梁先生專程提早半小時吃飯，由啟德坐車到奧海城，只為表達支持。他說，江旻憓今年已踏入30歲，體能或不及年輕選手，加上過去的傷患亦可能影響發揮，估計今屆奧運是江旻憓的最後探戈。

但梁先生期望明日凌晨可直擊江旻憓奪冠，為運動員生涯劃下完滿的總結。「好多人成日話佢大賽好弱，但吸收咗兩次教訓，我估正常發揮會贏！」

不擔心失準：收到我哋嘅支持點都會贏到

劉先生並非重劍迷，但他今早在新聞得悉江旻憓為香港奪金希望之一，因此晚上經過奧海城時，順便支持她贏得賽事。被問到她在過去兩屆奧運的表現失準，他抱有信心說：「收到我哋嘅支持點都會贏到。」

父親帶女兒到商場感受奧運競技氣氛

現場亦有不少家庭觀眾，其中梁先生表示帶同女兒到商場觀看賽事，可讓小朋友感受到熱烈的競技氣氛。他並期望江旻憓可證明香港運動員擁有實力，期望她可奪得獎牌。「其實入到四強就好滿足，唔一定要拎第一嘅。」

粉絲：今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽

直至晚上9時50分江旻憓的8強賽事，奧海城中庭仍然人頭湧湧，直至比賽結束後，人群在逐漸散去。其中何小姐上屆奧運已成為江旻憓的粉絲，即使明早9時正需要上班，但她直言今晚不會睡覺，繼續支持「江B」餘下的賽事。

何小姐並對江旻憓充滿信心，認為其他對手完全不是問題，並期望下屆奧運會仍可目睹江旻憓的英姿。「我今晚唔瞓覺都要睇佢嘅冠軍賽！」

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