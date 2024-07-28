觀塘線四站暫停｜港鐵料下午更加繁忙　避免在太子站轉車

港鐵觀塘線今日（28日）更新基建設施，觀塘線太子站至何文田站暫停，乘客要在太子站轉車。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲下午交代工程進度。



港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，今早列車服務可應付需要，港鐵與九巴免費巴士服務今早運作暢順，又指今早列車服務如常，今早一直有留意車站狀況，實施人流管制措施，根據觀察乘客等車升降機及扶手電梯時間係會比平時「耐少少」，但仍然見到整體運作安全有序，所以再一次感謝乘客配合。

她指，兩個月前已經通知乘客有安排，有乘客到車站先知道情況及有改動，但不知詳情所以今天特別指示職員主動向乘客提供協助，今早動員1000名員工。

李婉玲預計，今日下午會有更多乘客，可考慮做用其他過海路線。港鐵會繼續緊密留意各條路線及車站運作，並按需要調整列車服務，並會適時提供資訊。

被問及目前工作進度如何，她表示今日相關車站加派人手，總共動員超過1000名同事幫手，亦加強表示及手提標示提醒乘客今日特別列車調整安排，重新提醒乘客出門之前使用應用程式及網頁留意行程可否用其他路線轉車。

至於工程有否信心明天如期通車？她指，目前工程人員努力推進工程，稍後再有交代。

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7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼



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▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼



港鐵工程人員7月28日凌晨在觀塘線收車後，隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程。(港鐵提供圖片）