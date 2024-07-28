今日新聞8分鐘｜江旻憓巴黎奧運奪金｜小巴疑逆線「頂」私家車

觀塘綫四站暫停｜打工仔到太子站始知不通黃埔 慌忙搵路搭的士

港鐵觀塘綫隧道今日（28日）進行大型更新工程，觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段。

長沙灣唐樓天降鋁窗飛墮路邊車站 候車男女傷其中一人「中頭獎」

長沙灣墮窗傷人事件。今（28日）午4時05分，青山道318號一唐樓單位，突有一扇鋁窗從高處墮下，飛墮行人路及馬路邊。該處有多個專線小巴分站及巴士分站，據悉一名候車男子被窗框擊傷頭部、另一名候車女子則被玻璃碎濺傷，幸均清醒，同由救護車被送往明愛醫院治理。

警灣仔反黑拘35人 冚賭場破酒吧竊案 拘8名光頭假髮非洲女扒手

警方一連3日（25至27日）動員逾百警力，展開打擊三合會的「犂庭掃穴」行動，破獲一間由黑幫經營的釣魚機賭場，表面為持牌遊戲機中心，實為一個提供現金換積分的賭場，警方拘捕18人，包括4名賭場職員及14名賭客。

深水埗男遭兩兇徒用傘扑頭 負傷逃走倒地 背心女伴在場照料

深水埗發生傷人案。今日（28日）凌晨3時許，一名29歲越南籍男子在石硤尾街和福榮街交界一帶遇襲，被兩名身穿黑色上衣及黑色帽的男子懷疑用傘打傷頭部，導致有2厘米深傷口，兇徒逞兇後逃走，傷者由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方經初步調查，案件暫列襲擊致造成身體傷害，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

江旻憓今日亮相巴黎奧運女子重劍個人賽，她最終在決賽擊敗法國劍手，奪得金牌

江旻憓奧運奪金｜李家超視像致電江旻憓親自鼓掌：是我們的驕傲！

港隊劍擊代表江旻憓奪得巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，行政長官李家超今日（28日）出訪老撾前，在機場與江旻憓視像通話，讚揚她比賽落後時保持冷靜，盡顯不會放棄的香港精神。

江旻憓奧運奪金｜五年前初登世一 患得患失歷兩屆奧運終圓金牌夢

身高1.78米的江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍金牌。30歲的江旻憓連番締造香港劍擊歷史，由2019年1月說起，Vivian首度贏得女子重劍世界盃冠軍，其後升上世界第一，再登上世錦賽頒獎台，代價就是右膝的韌帶傷患。即使迅速復出，延後一年舉行的東京奧運8強止步，無緣獎牌。江旻憓登上世界第一後，曾經迷失，使她對劍擊別有一番體悟，心態比以往更加堅強。從飄忽漸變穩定，重登世界世一，並在巴黎奧運如願登上頒獎台，齊集各個大賽的獎牌。

將軍澳停車場黃雨期間水浸 TESLA瑪莎拉蒂黃泥水浸過轆

今日（28日）清晨5時50分發出黃色暴雨警報，多區錄得超過50毫米雨量。上午約7時，將軍澳魷魚灣村一個咪錶停車場水浸，疑因渠口淤塞，積水淹蓋部分停泊車輛的半個車身，車轆車牌皆陷入黃泥水中。受影響車主紛紛表示不敢發動車輛，待拖車公司拖走愛車送往檢查，損失數字難以估算。

柴灣綠VAN疑逆線與私家車狹路相逢 小巴踩油「狂頂」對方

柴灣有綠VAN懷疑逆線行車，迎頭險撞一輛往反方向行駛的私家車，更踩油「狂頂」對方。網上流傳一段影片，可見涉事綠VAN與私家車車頭緊貼，卻互不相讓。兩車僵持不下20秒，綠VAN突然「踩油」撞向私家車，隨即惹來大批街坊喝斥：「大家都大把位......但大家都唔肯退！」其間另一輛綠VAN在旁駛過，可見涉事小巴本應有足夠輕間駛走，可是雙方仍互相對峙。