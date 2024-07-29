碧桂園清盤案 要求時間處理債務重組 案押後至明年1.20再訊
撰文：朱棨新
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內房碧桂園於本年2月遭建滔集團的子公司申請清盤，案件今（29日）在高等法再訊。碧桂園申請案件押後，以處理債務重組，法官遂把案件押後至明年1月20日。
呈請人Ever Credit Limited，要求頒令碧桂園控股有限公司清盤。除呈請人外，今另有兩名債權人到庭，分別為債券持有人的信托人，和澳門國際銀行。
碧桂園今申請押後6個月，以處理債務重組，並指預計在本年10月前，向所有債權人公開重組協議，批准該計劃的文件將於2025年初提交。債券持有人的信托人一方則要求押後4個月，並指屆時可以向法庭滙報重組進度。法官最終把案件押後至明年1月20日，同時若債權人認為合適，可以申請及早開庭處理。
案件編號：HCCW 116/2024
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