收銀車｜10年收9億硬幣　本周泊觀塘及上水　一文睇清8至10月位置

「收銀車」自2014年在全港各區收集硬幣，市民可免費將硬幣轉換成鈔票、增值八達通卡或電子錢包等，或放入車內公益金捐款箱。兩輛「收銀車」今星期將分別到觀塘區及上水，其後亦會在18區輪流服務。



硬幣收集計劃於2014年10月推出，近10年間兩輛「收銀車」已進行了逾百萬宗交易，收集了共9億6,300萬枚硬幣，總面值15億2,700萬港元；所收硬幣會回流市面。



10年間兩輛「收銀車」已進行了逾百萬宗交易，收集了共9億6,300萬枚硬幣，總面值15億2,700萬港。（資料圖片）

收銀車可銳換鈔票或增值八達通

香港金融管理局今日（29日）宣布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」新的服務日程表，更新至今年10月27日的服務地點，例如在流動圖書館服務點及各屋苑。

每輛「收銀車」一般會在同一地點停留一星期，服務時間由上午十時至晚上七時。每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。

「硬幣收集計劃」收銀車（金管局資料圖片）

本周收銀車停觀塘區及上水 服務時間10至7點

收銀車1號今日、周四及五將於翠屏（南）邨翠櫻樓服務，周末則會在藍田匯景花園。收銀車2號則除了周四，本周於上水龍琛里服務。服務時段為上午10時至晚上7時。

收銀車本周服務地點及日子：



收銀車1號

翠屏（南）邨翠櫻樓（康文署流動圖書館服務點）

．7月29日(星期一)

．8月1日(星期四)

．8月2日(星期五)

藍田匯景花園第十二座及第十三座側車路旁

．8月3日(星期六)

．8月4日(星期日)

收銀車2號

上水龍琛里(新都廣場及龍豐花園之間)

．7月29日(星期一)

．7月30日(星期二)

．7月31日(星期三)

．8月2日(星期五)

．8月3日(星期六)

．8月4日(星期日)

兩輛收銀車於8至10月亦會在全港各區輪流服務，詳情可參看金管局的收費車日程表。