今日新聞8分鐘｜湖北外賣員遭保安鎖腳｜貨van跣胎直撼路邊的士

Outback 8月4日連關9間鋪 裁員300人 港分店僅餘10間

港人北上消費成風，內地餐飲陸續殺進香港之際，卻傳出外國品牌餐飲縮減規模的消息。進軍香港25年的美國「過江龍」、澳洲特色為主題的連鎖餐廳Outback Steakhouse今日（29日）透過公關公司宣佈，將於8月4日關閉9間門店，並裁員約300人。今輪行動後，Outback Steakhouse在港僅餘10間門店，包括港島、九龍區各餘兩間、新界及離島區6間。

犯罪集團練功券騙取加密貨幣 警拘4男 12人受害涉款1100萬元

有犯罪集團開設虛假加密貨幣兌換店，再透過社交平台尋找獵物，訛稱可用高價收購加密貨幣，實則利用「練功券」假鈔騙取受害人信任，從而轉走加密貨幣。

幣少與助手同被發紅色通緝令│消息：幣少經台灣潛逃東南亞

國際刑警組織在網頁公布，已向「幣少」黃鉦傑及其前助手莫浚廷發出紅色通緝令。消息指黃鉦傑去年底已潛逃台灣，目前匿藏東南亞，國際刑警通知當地警方協助追查「幣少」下落。

湖南湘潭涓水兩處决堤 共安全疏散近4000人

湖南省連日暴雨成災，湘潭市涓水7月28日有兩處發生決堤險情，分別位於湘潭縣花石鎮龍潭村，以及湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村。其中新塘村的決口已擴至逾50米，暫無傷亡。內地極目新聞報道，新塘村一名幹部晚上稱，村內還有部份村民未被轉移。同日省內衡陽市也因暴雨致山泥傾瀉，有民宿酒店被掩埋，至少15死6傷。

車CAM｜公主道的士意外後停路邊 遭疑跣胎貨VAN直撼 警員險捱撞

何文田昨日（28日）發生交通意外，車CAM片段在網上流傳。當日下午近2時，何文田公主道一輛的士懷疑自炒停泊在路旁，車頭凹陷損毀，交通警員在場調查。豈料後來一輛落斜的貨VAN突然左右搖擺，並越線直撼該的士，更險些撞到交通警員。貨VAN最後撞向路邊鐵欄始停下；路牌亦受波及，被撞至傾斜。

車CAM直擊︱馬料水的士突切線左轉 鐵騎士收掣不及撼車尾倒地

馬料水逸祥街今（29日）晨發生交通意外，有網民中午在社交平台發佈事發一刻車CAM片段。片段可見，電單車及的士沿科學園路，原本分別在慢線和快線行駛，惟本來在快線的的士，突然切入慢線，進入逸祥街。在慢線的電單車收掣不及撞到的士車尾，鐵騎士即時連人帶車倒地。

湖北外賣員遭保安鎖腳當狗拴 網批：底層互害

近日有網民在社交媒體發布影片，內容顯示一名外賣員進入屋苑送外賣，卻被保安鎖腳。畫面幾經流傳，引來網上一片罵聲，抨擊「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、「限制人身自由屬於違法」、「底層互害」。

外國人致延誤141名乘客苦等3個鐘？ 上海航空：天氣原因無補償

7月26日，有網民拍片投訴指，自己在海南海口乘坐上海航空時，航空公司為等15個外國運動員，讓已上機的141位乘客等了三個半小時。昨日（27日），涉事航司回應指，航班是因颱風而延誤。航司職員也回應稱，是機場流量管制原因導致，這種是沒有補償的。