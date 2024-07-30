何詩蓓奧運奪銅｜李家超致賀讚連續兩屆創佳績　楊潤雄稱同感自豪

何詩蓓在香港時間今日（30日）於巴黎奧運的女子200米自由泳賽事中，為香港贏得銅牌，也是香港代表團在今屆賽事取得的第二面獎牌。行政長官李家超及文化體育及旅遊局局長楊潤雄，分別對何詩蓓致以祝賀。



李家超表示，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，全力以赴，繼2020年東京奧運會奪得兩面銀牌後再創佳績，勇奪銅牌，展現了名將實力。他和全港市民都為她的出色表現感到高興和驕傲。

楊潤雄在巴黎表示，何詩蓓奮力作賽取得奬牌，他和香港市民同感鼓舞，為她喝彩和感到自豪。何詩蓓連續兩屆於奧運會中取得獎牌，可喜可賀。他亦預祝香港運動員在巴黎奧運繼續創出佳績。

圖為2024年7月28日，何詩蓓參加女子200米自由式預賽。（Reuters）

行政會議非官守議員同致賀

行政會議非官守議員今日亦向其教練和團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀稱，何思蓓繼2020年東京奧運會奪得兩面銀牌後，今屆奧運會再接再厲，在賽事展示驕人泳術，從精英泳手中脫穎而出，勇奪銅牌，成績令全港巿民引以為傲。行會成員祝願香港代表團繼續在其他項目全力以赴，再創佳績。