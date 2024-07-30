蔡司用理大專利設計兒童鏡片　研究指戴一年九成人減慢近視加深

平板電腦、智能電話等電子產品普及，兒童的近視問題亦日趨嚴重。蔡司視光護理早前與香港理工大學眼科視光學院合作，採用同心多環近視管理技術（DISC），研發可控制兒童近視的鏡片MyoCare。為期一年的研究報告顯示，近9成佩戴一年MyoCare兒控鏡片的兒童、能有效減慢近視加深速度達48%至63%。



蔡司視光護理採用香港理大的同心多環近視管理技術（DISC），研發出可控制兒童近視的眼鏡鏡片MyoCare，研究指佩戴一年後有效減慢近視加深速度。（陳麗娟攝）

採用同心多環管理技術 減慢近視加深速度48%至63%

蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片（下簡稱MyoCare兒控鏡片）採用理大研發的同心多環近視管理技術(DISC)，其專利設計在一般矯正近視的光學結構之外，添加一組專門的光學微結構。兩組光學結構共同合作，矯正區域投射影像到視網膜上，使佩戴者能看清。同時，光學微結構亦會把另一組影像投射到視網膜前，即「正向光學離焦」訊號，利用眼睛天然的正視化回饋機制引導眼睛，減慢近視患者眼軸的生長，從而減慢近視加深。

MyoCare兒控鏡片亦結合蔡司專利C.A.R.E.®技術，能有效減慢近視加深速度達48%至63%，減慢眼軸增長達41%至77%。

研究指、佩戴MyoCare兒控鏡片一年的兒童有效減慢近視加深。（陳麗娟攝）

9成佩戴MyoCare兒控鏡片一年的兒童有效減慢近視加深；相對擁有正視眼的兒童，佩戴該鏡片的亞洲兒童能有效減慢眼軸增長平均70%。（陳麗娟攝）

9成佩戴MyoCare兒控鏡片一年的兒童有效減慢近視加深；相對擁有正視眼的兒童，佩戴該鏡片的亞洲兒童能有效減慢眼軸增長平均70%；亦能減少因父母有近視，而增加子女患近視的風險。技術為完全非侵入性，實證安全、有效並且沒有明顯副作用。

把握6至12歲黃金期 有效控制兒童近視

香港光學會會長關國輝表示。6至12歲是兒童近視控制的黃金期。父母應把握時機提供有效的近視管理措施，避免發展成深近視及其他眼睛問題。

蔡司銷售及服務總監（香港及澳門）陳兆龍亦建議，每3個月為孩子驗眼一次，及時更換精確度數眼鏡。兒童及青少年發育尚未成熟，應把握時機為近視做干預措施。