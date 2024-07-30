今日新聞8分鐘｜張家朗奧運衛冕成功｜公主道同一位置3日2車禍

西營盤舊樓石屎墮下 男子「中頭獎」浴血送院

西區發生墮物傷人案。周一（29日）晚上10時半左右，71歲姓江男途人，行經西營盤東邊街華明樓的騎樓底時，突然有多件石屎從高處墮下，剛好擊中該名男途人的頭部，登時浴血受傷。所幸他仍清醒，自行報案求助。救護員到場為傷者包紮後，再送院治理。

觀塘魚類批發市場對開海面 台灣船長船上昏迷 現場證實不治

今日（30日）上午9時17分，油塘東源街10號觀塘魚類批發巿場對開海面，有一名船長在船上暈倒昏迷，其同事見狀報警求助。救援人員接報到場，經檢查後證實該名姓陳40歲船長已經死亡，隨後將其遺體運往觀塘碼頭，死因有待驗屍後確定。警方正在調查事件原因。

巴西抵港外籍女涉體內藏毒被捕 暫排出108粒可卡因值$110萬

一名由巴西經卡塔爾來港的外籍女子，涉嫌於體內藏毒。周日（28日）機場海關人員截查時，發現她陰道藏一包可卡因，其後經醫生檢查，再排出108粒可卡因毒品，總共1.4公斤可卡因，總值110萬元。

有片｜公主道客貨車自炒撞壆 同位置3日2車禍 網民：拓海灣2.0

何文田疑出現新交通黑點，繼周日（28日）公主道一輛客貨車跣軚撼的士兼險撞警員後，今日（30日）上午幾乎同一位置，再次發生同類交通意外。

張家朗奧運再奪金｜台灣裁判惹爭議 拆解金牌戰最後關頭三劍判決

張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽，曾經落後12：14，徘徊落敗邊緣，但力追至14：14平手下，靠最後一劍決勝。這一劍，足足打了三次，裁判兩度判「同時」，即沒任何劍手得分，直到第三劍終於判定張家朗勝出。本文拆解這三劍的來龍去脈，窺探裁判是否真的不公。

張家朗奧運奪金｜馬會獎勵600萬 母校林大輝中學另頒300萬獎金

「香港劍神」張家朗今日（香港時間30日凌晨、巴黎時間29日晚上）在巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕成功，繼2021年東京奧運後再奪得金牌，為港隊今屆第二金，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人金牌獎金600萬元，另他的中學母校林大輝中學，將如2021年一樣，透過林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃，向他頒發馬會一半金額的獎金，即300萬元，張家朗至少可得合共900萬元。

佐敦謀殺案│33歲男疑「撬牆腳」遭揮錘擊斃 警押疑犯重組案情

佐敦庇利金街謀殺案，一名33歲姓彭非法賭檔男主持人疑「撬牆腳」，周日（28日）遭40歲姓巫男友人用錘襲擊後腦身亡。兇手一度逃離現場，警方同日先後拘捕5人，包括涉嫌謀殺的施襲男子及案中女主角。今日（30日）下午，一名男犯人被押返庇利金街61-63號涉事大廈進行案情重組。

巴士MMA│大媽背囊放櫈 大叔拍膊叫拿走 釀爆粗互罵起飛腳咁結局

公共交通工具座位有限，乘客應該顧己及人！網上日前流傳1條影片，顯示大媽和大叔在龍運巴士上層位置發生爭執，大媽霸佔上層第3排左邊雙座位，阿叔則站在通道上，雙方互相爆粗狠批，大媽操不純正廣東話稱，「你個X街想點？當我女人好蝦？」，大叔反駁「你個X街，X你老X」，甚至抬腳作勢想踢。大媽見狀先發制人，立即起飛腳，但踢不中對方，大叔見狀還擊。2人互有動作之際，坐在第2排的男乘客起身改坐第1排座位，避免殃及池魚。