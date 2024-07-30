非遺市集8月中環海濱舉行　市民可「穿越時空」一嘗古代競賽運動

香港文化節將在8月10至11日於中環海濱活動空間舉行一連兩天的互動市集「非物質文化遺產市集2024」。今年的市集主題為「創新蛻變：回味往昔‧躍現眼前」，冀透過各類型活動讓市民了解香港非物質文化遺產的傳承與蛻變。



非遺市集有一系列表演節目，除了舞獅、舞龍、客家舞麒麟等非遺項目外，今年亦加入busking演出及小朋友傳統武術及舞龍表演。市集亦安排一系列互動文化體驗攤位，包括傳統中醫藥文化、叮叮糖製作等。市民可參加「穿越運動會」，一嘗古代競賽運動包括投壺、蹴鞠、捶丸及陸上龍舟速度賽的樂趣。

兩天的市集分別以「時代蛻變：傳統．文化 」及「時代蛻變：文化．傳承」為主題。首日聚焦傳統文化精萃，次日則展示文化傳承。香港文化節創辦人趙式慶表示，今年市集移師至佔地更廣的中環海濱活動空間舉行，務求為市民及遊客帶來更大規模、更多元化的免費節目，包括傳統與現代的表演節目、文化體驗、互動遊戲、展覽、工作坊及零售攤位，向公眾推廣香港非物質文化遺產及本地文化。

「非物質文化遺產市集 2024」活動海報。（香港文化節提供）

「非物質文化遺產市集 2024」

日期：2024年8月10日及11日（星期六及日）

時間：下午1時－晚上8時

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間3號閘口（近添馬公園）

費用：免費入場

活動由非物質文化遺產地脈協會與Central Venue Management（CVM）及中環夏誌2024合辦，獲康樂及文化事務署非物質文化遺產資助計劃資助，為香港文化節的節目之一，旨在透過每年一度的盛事，致力保護及傳揚多樣珍貴的文化遺產。