麥當勞｜App晚上死機顯示暫時無法運作　全球同時癱瘓

麥當勞昨日（29日）公布，由於McGriddles「反應超級熱烈」，提早結束App優先試食，直至8月5日才在早餐時段正式供應。事隔一晚（30日），麥當勞App疑似出現問題，顯示「很抱歉！暫時無法運作」。事件與香港麥當勞無關，並非只有香港，全球的麥當勞App同樣癱瘓，疑發生相同的故障問題。



麥當勞App晚上突然不能進入。（App截圖）

麥當勞App顯示「抱歉！暫時無法運作」

麥當勞App今晚突然不能進入，主頁面只顯示「很抱歉！暫時無法運作」，並指用戶可重試，或確保已更新至最新版本。惟用戶確認App為最新版本，並反覆開啟App，仍然顯示相同的故障頁面。

有消息人士指，事件與香港麥當勞無關，全球的麥當勞App同樣癱瘓，疑發生相同的故障問題。

香港麥當勞在5月16日，開放全球版App供港用戶下載。（網上圖片）

香港麥當勞更換至全球版App後，推出多款迎新優惠券。（資料圖片）

香港麥當勞今年5.16更換至全球版App

其實目前的麥當勞App為全球統一的美國版本，香港麥當勞在今年5月14日起，便暫停舊有的香港版本，並在5月16日起開放全球版，供香港用戶下載。當時麥當勞更推出迎新優惠券，包括超值套餐減10元、加1元換購麥炸雞等。