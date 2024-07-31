黃鎮廷杜凱琹獲第四　乓總教練讚跟對手搏盡　表現相當理想｜奧運

【巴黎奧運 / 乒乓 / 混雙 / 獎牌/ 銅牌】港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷與杜凱琹於香港時間周二晚（30日）季軍戰不敵韓國組合，終得第四名，創下港隊奧運史上此項目最佳成績。中國乒乓球協會考評官、中國香港乒乓總會教練楊炳昭今日（31日）在電台節目上形容「黃杜配」銅牌戰表現相當理想，惟受日前四強賽果影響到心情，加上壓力令他們在銅牌戰上心態未放開。



杜凱琹和黃鎮廷在巴黎奧運混雙銅牌戰不敵韓國組合。（袁志浩攝）

楊炳昭形容，杜凱琹以及黃鎮廷在昨日混雙銅牌戰上表現相當理想，與韓國隊「搏盡」。他認為，兩人受日前四強賽果影響到心情，加上壓力令他們在銅牌戰上心態未放開。

杜凱琹昨曾指他們的實力與獎牌仍有一般距離，不過，楊炳昭指，認為此組合實力「超班」，形容「極具衝擊力」，他又提對，兩人出戰過逾百場比賽，勝出比率達6成，看好此組合的未來發展。

對於日前與北韓的比賽，有意見指，北韓二人組合打法特殊，楊炳昭指，長膠此打法在一般比賽上亦會看到，但較少出現在高水平賽事。他認為，北韓女選手金琴英的乒乓球拍上塗上了特別膠水，令長膠的特性再擴大。他指，在平日訓練上較少遇上此類打法。

黃鎮廷（左）與杜凱琹（右）在東京奧運8強止步，來到巴黎奧運打入4強。（袁志浩攝）

他指，繼上屆奧運港隊乒乓女團得獎後，有不少小朋友報名參加乒乓球班。他指，乒乓球在香港發展最大的困難是場地，他稱，香港地少人多、租金貴，因此香港的乒乓球場地不足。