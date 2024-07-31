非中國籍回鄉證｜奧地利商會成員一家三口領證　稱下周末就遊內地

今日是首批申辦非中國籍香港永久性居民領證日，有馬來西亞、新加坡商會委員會的成員前來領證，奧地利商會委員會前成員一家三口來領證。他們表示申辦回鄉證能減省平時到內地要辦理的手續，過關亦會更加便捷，相信會因此更多到內地做生意或旅遊。



今港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口今日領證，表示下周末或會到內地旅遊。（盧翊銘攝）

馬來西亞人80年代已在內地做生意 申回鄉證減省入境時間

港澳馬來西亞商會會長拿督顏溪俊今日來領取回鄉證，他表示80年代來港就是因為中國改革開放後想到內地做生意。他在製造業、酒店、金融等多個行業均有投資，指領取回鄉證後會更常到內地，下個星期就會去開會。

他表示回鄉證後回內地做生意會更方便，以前他以馬來西亞護照入境內地，要早3個月申請簽證，而且護照有效期不得少於6個月，過關排隊亦花不少時間。他指商會大概有幾十個成員都有申請回鄉證。

港澳馬來西亞商會會長拿督顏溪俊80年代已來港，作跳板到內地做生意。（盧翊銘攝）

新加坡商會(香港)委員會成員林文耀亦表示其商會約100個成員申請回鄉證。他指平時大概一個月去一次內地與客戶等開會，主要去深圳等地方，但每次以護照入境都要花約45分鐘排隊。他表示有回鄉證後會更頻密去內地，計劃八月中去第一次。

新加坡商會(香港)委員會成員林文耀亦表示其商會約100個成員申請回鄉證。（盧翊銘攝）

奧地利商會前成員盼更多與家人北上旅遊

現年57歲的港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口今日領證。他在一間能源公司做全球商業發展，以往都有到內地做生意，但上一次去深圳已是七年前。他指申請回鄉證後希望一個月到內地一次，與家人一起旅遊，「可能下個周末去。」他認為非中國籍者回鄉證能吸引商人，與內地企業建立更多連結。另外，他認為90日逗留期是好的起點，以便與家人一起在內地逗留久一點。