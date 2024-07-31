JUPAS放榜｜視力餘不足一成　心光校友楊裕陽獲科大取錄讀AI

天生患有眼疾的應屆DSE中學文憑試考生楊裕陽，右眼視力只有8%，左眼視力僅4%，需要使用放大鏡才能清楚看清書本文字，做試卷也必須依賴電腦輸入。雖然他的視野一片矇矓，但意志卻很清楚，他在最佳5科考獲25分佳績，打算升讀科技大學的工程或人工智能AI課程。



JUPAS大學聯招下月7日放榜，各間院校今日（31日）向有特殊教育需要（SEN）的學生提早發出取錄通知，以了解是否接受。楊裕陽近日收到科技大學通知，取錄他修讀「工程學－延伸主修人工智能課程（JS5282）」課程，的取錄通知。他透過曾就讀的心光盲人院暨學校表示，決定接受科大的取錄。



天生患有眼疾的應屆DSE考生楊裕陽（左三）中三前在心光盲人院暨學校就讀，他在放榜日與老師分享喜悅。（心光盲人院暨學校提供圖片)

科技大學今日公布今年在「殘疾申請人特別考慮」階段中，向一名有特殊學習需要（SEN）的學生發出「工程學– 延伸主修人工智能課程（JS5282）」課程的取錄通知。科大會為有特殊學習需要的同學提供各樣支援，包括教學及評估調適、經濟援助、輔助設備和輔導諮詢等，務求使同學更容易適應大學校園生活。

科大表示一直致力推動多元共融文化，創造自由開放與互相尊重的環境，讓來自不同背景的同學能相互學習和交流。

香港科技大學今年在「殘疾申請人特別考慮」階段中，向一名有特殊學習需要（SEN）的學生發出取錄通知。（資料圖片)

今屆文憑試有逾3,700名特殊教育需要考生因身體不同問題，申請特別考試安排，楊裕陽是其中一位。他的右眼視力得8%，左眼更只得4%，一般人100米外能看到的景物，他要走近至4米距離才可看到，故小學及初中一直在心光盲人院暨學校就讀，直至中三才轉到中西區名校、過往也有取錄視障學生的聖保羅書院就讀。

學校有為考生提供點字版既歷屆試題，考生可以到圖書館借閱，為公開考試做好準備。

楊裕陽在最佳五科取得25分，在數學必修部分取得5*的優異成績，在數學延伸部分(代數及微積分)也獲得5的優異成績。他在本月17日放榜當日接受傳媒訪問時說，從小就對數學有濃厚興趣，因此投放更多時間在數學學習上，亦有主動上網自學鑽研數學知識。他努力克服視力問題，溫書時要用放大儀器，做卷也要用電腦輸入，比一般人更花時間，

他在當日提到感受時說：「只要肯讀，視力不是讀書最重要一環。讀書主要依靠理解和思考運用多於用眼去看，所以覺得視力不是一個大問題。」

楊裕陽說，只要肯讀，視力不是讀書最重要一環。（心光盲人院暨學校提供圖片)

楊裕陽目標升讀科技大學，並選擇往工程或人工智能方向發展，希望能夠通過自己在工程領域的專業發展，為有需要的人帶來幫助。

楊裕陽正在港大運動人士智能實驗室實習，他主要的工作是利用人工智能技術進行各類安全檢驗，例如對交通安全進行檢查。他說通過這次實習經歷，令他對AI和工程領域產生了濃厚的興趣。

SEN學生的定義及特徵

根據教育局的定義，特殊教育需要學生是指在學習上有某些困難並需要特別教育支援，其困難包括多種生理及心理疾病或狀況，包括特殊學習障礙、智力障礙、自閉症、肢體傷殘及言語障礙等，導致他們出現難以準確而流暢地閱讀和默寫字詞、專注及記憶力差、缺乏社交能力、骨骼肌肉系統受損，以及無法正確發音及控制聲量等情況。