滑翔傘意外疑疏忽致女乘客粉碎性骨折　前警員被控危害他人安全

2023年10月馬鞍山昂平發生雙人滑翔傘意外，滑翔傘起飛僅三秒就失控墮坡，女乘客小腿粉碎性骨折。涉事的滑翔傘教練、前警員袁偉傑7月被控「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」，是本港首宗以民航法檢控的案件。案件今（1日）在區域法院提訊，法官押後至明年1月再訊。



滑翔傘教練、前警員袁偉傑被控「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」，案件押後至2025年1月再訊。（歐嘉樂攝）

被告袁偉傑是退休警員及滑翔傘教練，他被控「疏忽導致或允許航空器危害他人安全」，違反《1995年飛航（香港）令》(第448章附屬法例C）。有關案件是民航處首次以民航法例，檢控滑翔傘活動。

案件周三（8月1日）於區域法院開庭審理，法官批准案件押後至2025年1月27日再訊，並聽取其答辯。

香港現時有兩條民航法例，監管滑翔傘活動。《航空服務牌照規例》規管收取酬勞提供滑翔傘服務的人士，事前要申領民航處發出的許可證；《1995年飛航（香港）令》則適用於所有滑翔傘活動，如飛行員魯莽或疏忽操作滑翔傘而危害到他人或財產安全，可被檢控。

▼2023年10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼



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運輸及物流局轄下的「民航意外調查機構」，亦正調查去年意外的成因，去年12月曾就有關意外公布初步報告。

《香港01》去年曾報道有關袁偉傑所涉的滑翔傘意外，民航處承認兩條民航法例塵封多年，從來未有成功檢控的個案。

民航處當時回覆指，檢視滑翔傘意外有無違法時，不限於兩條民航法例，又指去年5月成功檢控三人，因降落於赤柱正灘危及公眾安全，但用的是《泳灘規例》。據民航處提供的資料，2018年至今，處方共收到39宗有關滑翔傘活動的投訴。

民航處指，會繼續積極與執法機構及檢控部門跟進有關滑翔傘活動的事故通報，若證據充分，民航處會以適用的法例向涉事人士提出起訴。就《1995年飛航（香港）令》及《空運（航空服務牌照）規例》而言，違者一經定罪，可處罰款及監禁兩年。

案件編號：DCCC 867/2024

▼女事主傷勢▼

