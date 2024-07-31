屠龍小隊案｜控方指訊息已證被告知曉計劃　強調串謀毋須簽紙證實

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉嫌串謀殺警案，控方今（31日）在高等法院續結案陳詞，控方整理涉案人士關鍵日子的通訊紀錄，認為屠龍小隊成員明白，2019年11月16日的西貢行夜山，實為試槍試炸彈行動，隊長黃振強更一再提醒全員，必須出席翌日的「重要會議」。黃在該「重要會議」後翌日，與同謀者吳智源在觀塘會面，並談及「20KG」炸彈及「12.8計劃」，控方認為當時計劃已初成，亦認為各人均知曉計劃。主控官又強調，「串謀」的計劃，毋須所有串謀者均坐下投票，或簽紙證實，因為犯法事通常都不會這樣做。



控方指，黃振強(圖)曾提隊員出席重要會議，翌日與同謀者吳智鴻見面，當時12.8計劃已初成。

被告張銘裕與兩小隊的隊長曾互通訊息

控方在庭上展示受審被告之一的張銘裕，與認罪證人黃振強，及同謀者吳智鴻三方於2019年11月15日的一連串訊息，顯示黃對同是屠龍成員的張說他受了傷，故會派張代替他去西貢行山，並著張聯絡吳。黃其後又私訊吳，並問張是否有找他，吳卻問黃是否要柴油，黃即再私訊叫張，叫行山時要帶柴油。另外，張想查問Telegram一名用戶的身份不果，張便改問吳，吳回答是「Bobby」的答覆，張便沒再追問。

行夜山實為試槍試炸彈

控方指，根據以上訊息，可見張與黃及吳有互通訊息，另外，因張曾與被告賴振邦和吳一同到台灣受軍訓，故張知道「Bobby」是指賴，故在吳回覆他後便沒有再追問。而他們談及的行山，也真有其事，惟此非普通行夜山，而是試槍和試炸彈，他們並有拍攝片段。

被告賴振邦。(資料圖片)

黃再提眾人必須出席極重要會議

控方又指，屠龍小隊所屬TG群組「滅龍」，在同年約11月16日進行的試槍動前，黃曾在群組問各成員是否都持有效護照，又叫全員要出席明晚(17日)的「極重要」會議。被告李家田即表示他沒有護照和身份證，又表示會出席會議，黃則回覆他：「你安全度過今晚先」。

警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

警方在12月8日的遊行前於多區搜查，並發現真槍。(資料圖片)

控方指隊員都知行夜山實為試槍

主控官指出，李自辯時曾稱，行夜出很正常，但如果真是普通行夜山，黃就不會表示：「你安全度過今晚先」。故控方推斷並非普通的行夜山，並認為李最低限度已知道行夜山是為了試槍，後來被告嚴文謙在群組問：「試左未？」控方指，若非屠龍成員知道西貢之行的真正目的，就不會問這問題。

質疑李家田稱被困理大說法

主控官又指，行夜山活動結束後，黃在群組再提及17日的會議，必須全員出席，李即追問時間和地點，之後又討論晚餐吃甚麼。但李自辯時卻稱，他當時被困在理大，回覆群組訊息只是：「純粹亂噏。」

控方質疑，當日理大情況緊急，李為何仍可追蹤群組的訊息跟得如此「貼」？再者，警方當時圍堵理大，李曾稱不記得他是如何離開，主控指其法如：「好似隨隨便便就行左出嚟。」因而認為陪審員應考慮李當時是否真的被圍困理大，從而未能出席當晚「屠龍」的重要會議。

被告李家田稱因被困理大而無出席屠龍會議，控方卻指李在訊息中卻追問會議的地點和時間。(資料圖片)

隊員知李會去理大 故未追問李退組原因

提及李在約2小時後突然自行退出群組，控方質疑若李未有出席該會議，期間又沒交代他會往理大，其他成員怎會不追問李原因？控方因而認為，無論眾成員多年輕和勇武，他們已成為隊友一段時間：「未至於冷漠到咩都唔問。」故為眾成員當時已知李會去理大。

黃與吳見面時初步計劃已初成

控方又指，黃和吳同月18日在觀塘康寧道球場見面，黃指吳曾提及「20KG」的炸彈。同月21日即約3天後，黃問吳：「你個20KG幾時到？」又稱：「我地夾一夾，我地條team諗好點用」。控方指，黃和吳在康寧道見面後，涉案「12.8計劃」已初成，槍和炸彈均已出現。

串謀者做犯法事都不會簽紙證實

控方又提及，認罪證人彭軍壕曾稱，他在台灣接受軍訓時，曾聽到吳等人談及政治議題，吳當時或已經有襲警計劃。

控方重申，一個串謀毋須要10個串謀者坐下投票或簽紙證實，又稱有當然最好好，但基本上犯法事都不會做如此做。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023