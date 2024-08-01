初中公經科指引出爐　增愛國主義教育　中三學「習近平思想」

初中公民、經濟與社會科今年9月於中一級正式推行，取代現有的生活與社會科。教育局昨日公布公經科的課程指引，新增落實愛國主義教育，又首度引用《中華人民共和國愛國主義教育法》，要求中三學生學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」。



至於教學策略方面，指引建議老師安排學生透過早會或週會舉辦「國旗下的講話」、組織學生參加以「國家發展成就」為主題的班際壁報設計比賽等，從而培養學生國家觀念、家國情懷和國民身份認同。



初中公民、經濟與社會科今年9月於中一級正式推行，取代現有的生活與社會科。（資料圖片）

首引用《愛國主義教育法》

距離開學尚餘一個月，教育局昨日公布126頁的初中公民、經濟與社會科課程指引，對比約兩年前公布的初版課程大綱，今次指引新增「愛國主義教育」字眼，特別列舉不同單元的相關課題，首次引用《中華人民共和國愛國主義教育法》第六條愛國主義的內容，包括「習近平新時代中國特色社會主義思想」，要求學生在中三時學習中央國家機構的領導下國家參與國際事務的發展情況。另外，學生亦會學習「中國特色社會主義制度」，如從《憲法》看國家的政治體制。

（公民、經濟與社會科課程指引截圖）

邀學生演講 分享高鐵便捷、遊歷港珠澳大橋感受

至於學與教策略，公經科指引提到，為配合愛國主義教育，幫助學生了解國家發展，明白內地與香港的緊密關係對社會發展的重要性，培養學生的國家觀念、家國情懷和國民身份認同，除課堂以外，教師可以安排學生參與各類活動。

舉例，透過早會或週會舉辦「國旗下的講話」，邀請學生以「高鐵連通內地及香港所帶來的便捷」、「遊歷港珠澳大橋感受粵港澳大灣區的發展」等主題作演講，讓他們體會「香港作為國家的一部分，香港的經濟發展與國家是密不分」的等學習內容。

另外，教師亦可組織學生參加以「國家發展成就」為主題的班際壁報設計比賽，讓他們感受內地居民的生活受惠於國家的經濟發展而得以大幅改善等學習內容。

教科書方面，教育局指，獲審批的中一級教科書今年三月上載「適用書目表」，局方正審批中二及中三級教科書，獲審料的中二及中三級教科書，會在2025年初上載於「適用書目表」。