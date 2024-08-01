今日新聞8分鐘｜電動單車闖公路險象環生｜江旻憓凱旋返港送飛吻

吉林臨江市洪水轉移8萬人 副市長救災「整輛車落水」因公犧牲

記者從吉林省臨江市人民政府防汛抗旱指揮部獲悉，7月24日，在臨江市鬧枝鎮抗洪搶險救災過程中遇險失聯的臨江市副市長、公安局局長夏琨，於7月31日被找到，已無生命體徵，因公犧牲。另外1名失聯人員李祥深仍在全力搜救中。

日出康城首都單位疑電腦短路起火 男住戶查看疑遭濃煙焗暈陷昏迷

將軍澳日出康城發生火警，今日（1日）早上10時27分，警方接報日出康城首都1個高層單位冒煙，傳出爆炸聲。消防接報到場派出一條喉及一隊煙帽隊，於上午11時12分將火救熄，約50人自行疏散到安全位置。

東廊電單車撞前車摔倒鄰線 後車扭軚閃避 網民：險過剃頭

網上流傳一段車Cam片段，記錄今日（1日）早上東區走廊發生的驚險交通意外。片段中，一輛電單車沿東廊快線往西行，前方Tesla私家車懷疑因交通擠塞停下，電單車懷疑「跟車太貼」，收掣不及從後撞上Tesla，鐵騎士連人帶車向左邊行車線傾側並摔倒地上，幸好鄰線行駛的私家車及時急煞，扭軚向左閃避，成功避免撞上鐵騎士。

江旻憓奧運金牌｜凱旋返港送飛吻 機場頻展招牌微笑

昨日（30日）警方破獲4宗在本年5月至7月期間發生的「猜猜我是誰」電話騙案，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕2名分別16歲及18歲少年。4名受害人皆為退休家庭主婦，年齡介乎73至84歲。騙徒冒認受害人兒孫，訛稱被捕需要保釋金，受害人情急之下付款，4宗騙案損失金額共33萬，其中最大宗涉案金額達20萬元。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

江旻憓奧運金牌｜內地生讚劍后盡顯亞洲力量 機場接機欲一睹風采

香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運勇奪金牌，香港時間今日（1日）早上6時從法國凱旋抵港，大批傳媒凌晨已在機場等候。不少轉機或剛下飛機乘客得知江回港消息，均駐足欲一睹新鮮出爐奧運金牌得主風采。

大角咀車禍｜母子執紙皮維生 一屋雜物蟲鼠為患 兩兒疑智力障礙

大角咀今日（31日）發生一宗致命交通意外，73歲蘇婦過馬路時遭兩車撞斃。據了解，蘇婦育有兩名智力有障礙的邵姓兒子，50歲長子現住療養院，47歲細仔則與母同住大角咀橡樹街一大廈自置單位，母子二人平日依靠執紙皮維生。據鄰居透露，該單位雜物堆積如山，蟑螂、老鼠四竄；邵男疑有智力問題，平日經常在便利店門外「打躉」執紙皮。警方晚上聯同數名社工登門，為邵男提供協助。邵男能簡單對答，表達亦算清晰，他透露自己全日賺約20元，間中亦有善心人給他現金買食物。

車cam直擊｜沙田拐杖婦「車海」中打斜過路 遭的士撞傷倒地不起

沙田昨日（29日）發生驚險車禍。昨午約1時25分，一輛的士駛至銀城街與插桅杆街十字路口時，撞到一名過路老婦，她面、腳受傷，幸仍清醒，由救護車送往沙田威爾親王醫院治理。

車cam｜口罩男駕電動單車直闖元朗公路 衝鋒車尾隨停下執法

網上流傳一條「車cam」影片，長約47秒，顯示昨日（31日）下午4時許，可見有車沿屯門公路往元朗公路方向行駛，1輛亮起燈號的衝鋒車當時沿右線行駛，駛過兆康站上橋駛入元朗公路時，前方1名戴上太陽眼鏡和口罩的男子在路肩駕駛電動單車，過程險象環生，警車隨即停下，相信展開執法行動，影片便結束。

半年詐騙查詢升9成 私隱專員示範Deepfake實時換臉 有片有真相?

私隱專員公署今年上半年收到接近600宗、有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近九成，提醒市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，私隱專員鍾麗玲更親身示範透過人工智能深度偽造的詐騙影片，指「在人工智能時代，有片未必有真相。」騙徒或利用官員或名人的圖片或錄音，透過人工智能深度偽造（Deepfake）技術，實時換臉，偽裝成官員、名人或受害人親友，誘騙市民投資。市民提供個人資料前應「停一停、諗一諗」。

警破電騙案拘17名男女 43歲女文員最大損失遭騙850萬

警方東九龍警區採取執法行動，打擊「猜猜我是誰」及假冒官員騙案，拘捕17名男女，當中一名「睇水」年僅17歲，涉款2,700萬元。最大一宗損失的受害人是一名女文員，誤信假冒公安指她涉及洗黑錢，痛失850萬元。

41歲港媽13年生五孩 全餵母乳 親述餵哺竅門 與子女最親密時光

餵哺母乳對母嬰健康都有好處，而香港婦女餵哺母乳不算多，根據醫管局數字，2023年公立醫院住院期間全母乳餵哺率不足兩成。Juliana 可算是餵哺母乳的表表者，自2010年誕下第一名長女，至去年誕下第五個小朋友，她一直堅持餵哺母乳。Juliana表示，餵奶是與孩子最親密的時間，雖然辛苦但享受那些時刻，掛念他們「一嚿飯」的模樣。她又說，餵哺母乳期間都有遇到挫折，不過有丈夫全力支持和長輩協助，難題都一一解決。