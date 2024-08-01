成年江豚屍體擱淺東龍洲碼頭　嚴重腐爛　本年累計第32宗

香港海洋公園保育基金於昨日（31日）接報，跟進東龍洲碼頭一隻成年江豚屍體嚴重腐爛，為本年度第32宗鯨豚擱淺個案。保育基金指，今日（1日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



香港海洋公園保育基金於昨日（31日）接報，跟進東龍洲碼頭一隻成年江豚屍體嚴重腐爛，為本年度第32宗鯨豚擱淺個案。（香港海洋公園保育基金圖片）

保育基金指，昨日接報後，於東龍洲碼頭發現涉事成年江豚屍體，其身長約為177厘米，擱淺情況屬第4級「嚴重腐爛」惟暫時未知其性別。

基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場。公眾出海遊玩候，亦應記得帶走垃圾；進行水上活動則應盡量避免於船上使用洗頭水、淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。

今年6月，保育基金就曾表示，今年擱淺個案有上升趨勢，當中遭漁網或漁具纏繞是本港鯨豚的頭號殺手之一；遭船隻撞擊和肺部感染亦是主要死因，反映海洋污染、海岸線開發，以及捕撈活動等加劇，會影響鯨豚及其棲息地。