今日新聞8分鐘｜竹館職員扮數錢穿櫃桶底｜私家車撞的士後衝落山

赤鱲角機場超級一號貨站閘口 貨車撞倒入閘機 司機送院搶救不治

今日（2日）凌晨5時14分，一輛貨車駛至赤鱲角駿運路9號超級一號貨站地下位置，其間懷疑失控撞向入閘機及石壆，59歲姓何男司機沒有表面傷痕，昏迷被送往北大嶼山醫院搶救，惟於6時05分證實不治，警方到場調查事件，不排除有人駕駛期間病發肇禍。現場可見，貨車車頭輕微損毀凹陷，供駕駛人士拍卡入閘的八達通機被撞倒。

港鐵香港站男職員換燈泡觸電 送院治理

港鐵香港站發生觸電事故。今日（2日）凌晨2時許，一名港職男職員在香港站L2層大堂使用升降台更換燈泡，其間不慎觸電，於是通知同事，傷者保持清醒，由救護車送院治理，消防、警方和其他港鐵職員正調查事件。

長沙灣工廈帶釘木方高處墮下 擊中地面私家車

今日（2日）上午10時許，長沙灣匯華工廠大廈，一條帶有釘子的木方由高處墮下，擊中停泊在永康街41號對開的私家車車頂，造成凹陷損毀，木方亦折斷散落地面，車主得悉後致電報警。

張家朗奧運金牌｜凱旋回港足本重溫 劍神講戀情、脷苔及黑哨爭議

「世一劍神」張家朗在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，繼2021年東京奧運後再贏得金牌，也是港隊在巴黎奧運的第二面金牌。張家朗今日（2日）清晨凱旋歸來，航班較預定遲約一個小時至7時05分才着陸；香港機場有大批支持者專程來接機，有人5時半就到場，亦有人帶自製燈光牌及紙牌到場。

工展會購物節首日人流暢旺 熱衷北上市民稱在港消費會「留手」

香港中華廠商聯合會主辦、一連四天的工展會購物節今（2日）在亞洲國際博覽館開鑼，首日免費入場，人流暢旺，為慶祝廠商會成立90周年及港隊於巴黎奧運奪得佳績，每日首180名入場人士將獲贈價值190元的福袋，有人一早到場。有市民特意到場購買平價蔘茸海味，亦有人表示內地消費較平，因此在港消費意欲不太高。

八鄉大刀屻女子行山失足跌倒頭傷 直升機救起送院治理

今日（2日）早上10時55分，61歲女子偕友一行五人到八鄉大刀屻一帶行山，其間女事主疑失足跌倒，頭流血受傷，同行友人報警求助；據報事主曾經墮河。消防趕抵現場，政府飛行服務隊亦派出直升機到場搜索，事主最終清醒獲救，由直升機送往東區醫院治理。警方正調查意外經過。

大潭道私家車與的士相撞 私家車衝落山坡司機一度被困

赤柱發生驚險交通意外。今（2日）午2時48分，警方接獲一名的士司機報案，指在大潭道近石澳道與一輛私家車相撞；私家車失控衝落山坡，司機一時被困，其後獲救，幸僅受輕傷，有驚無險；經即場治理後，拒絕送院。

北角六旬男被兜搭 帶到唐樓遭搶去$3200 警羅湖拘57歲雙程證女

一名63歲男子於上月中在北角被女子兜搭，對方聲稱可提供不雅服務，其後被帶到梯間搶劫，掠去3,200元。警方接報後展開追查，於本周二（7月30日）在羅湖邊境拘捕一名57歲涉案雙程證女子，並起回贓款。

王楚欽球拍被踩斷影片曝光！內媒稱事件正調查 涉事人將面臨什麼

巴黎奧運乒乓球男單奪冠熱門選手王楚欽，在周三（7月31日）進行的比賽中不敵瑞典選手摩賈德（Truls Möregårdh），遺憾止步32強，不少網民認為這與其周二（7月30日）混雙奪得金牌後主力球拍遭現場記者踩斷有關，雖然王楚欽本人回應稱「球拍壞了不是輸球理由」，但事件仍然持續發酵。周四（8月1日），有參與巴黎奧運現場報道的內媒記者表示，王楚欽球拍被踩事件正在調查中。亦有內地律師認為，若踩壞王楚欽球拍的記者是中國人，事件或由中國管轄。

灣仔竹館職員扮數錢「穿櫃桶底」 網民戲謔﹕用磚揼手五下

灣仔駱克道一間麻雀館疑似有職員「穿櫃桶底」。網上流傳一段閉路電視錄影，片中可見一名麻雀館男職員手持一疊鈔票正在「數錢」，走近櫃台期間，他在短短一秒內，將部分鈔票摺起，放進左邊褲袋內，然後鬼祟四處張望，確認無人發現後，若無其事地在收銀櫃台職員面前，重新點算一次紙幣，其後交由其中一名女職員核對數目。女職員點算過後，點頭確認數目沒有問題，影片就此結束。影片播放期間，一把男聲直指該名職員「一個字窮囉！」，又稱「佢（職員）個心都慌哂啦！當場斷正。」

38歲女子入住養老院3個月得意外收穫 計劃為100位老人拍紀錄片

曾在北京工作11年的前「北漂」楊女士因生病緣故，決定放慢生活。38歲的她回到東北找了家養老院休養，每月只需花費2000元便可包吃包住。這則故事近日登上網絡熱搜，已經「養老」了3個月的楊女士接受內媒《紅星新聞》採訪表示，自己每天早睡早起，和老人們相處得也很好。她強調，自己並不會一直住在養老院，但也不確定什麼時候離開，目前，她正在幫一位老人撰寫回憶錄，還打算為100位老人拍攝影片記錄生活。