今日新聞8分鐘｜元朗少年突衝出馬路｜大埔狗闖錢大媽偷吃豬肉

機場三跑地盤女工被挖土機夾傷腳 送院治理

今日（3日）早上9時38分，警方接報機場三跑地盤一名65歲女工，疑被挖土機夾傷腳。救援人員到場，替傷者急救，並將她送到瑪嘉烈醫院治理。女傷者神智清醒，赤足，由工友陪同送院。警方列工業意外展開調查。

榴槤飄香做掩飾 馬來西亞抵港貨物藏$580萬可卡因 海關拉3人

踏入馬來西亞榴槤當造期，歹徒利用「水果之王」的強烈氣味做掩飾，將一批海洛英收藏在報稱運載榴槤的發泡膠箱內空運抵港。海關抽查下揭發內藏共4.8公斤海洛英，總值580萬元，以涉嫌販毒拘捕3名男子。

觀塘翠屏南邨貨車撞欄翻側 司機報稱落車後座駕溜後肇禍

觀塘發生驚險車禍。今（2日）午2時54分，翠屏南邨一輛貨車猛撼翠杭樓外一鐵欄，其後翻側，橫亘路中，幸無人受傷。據了解，姓關司機事後報稱他落車後，其車便溜後撞欄，釀成意外。警方正調查意外原因。網上圖片可見，白色密斗貨車向右翻側，泵把撞至飛脫，一節紅色鐵欄亦被撞毀。

東濤苑停車場私家車失事衝斜路 子彈式高速撼柱釀兩傷

今日（3日）中午12時17分，一輛豐田私家車在筲箕灣東濤苑停車場失事，由斜路駛落樓時懷疑失控直撼牆角，再反彈撞到停泊後方的七人車。私家車上一對夫婦受傷，送院治理。

車Cam｜元朗少年突衝出馬路 司機嚇一跳急扭軚避開﹕差啲車底見

橫過馬路時應打醒十二分精神，否則隨時釀成悲劇，元朗今日（3日）便有少年突然衝出馬路，幸駛至的司機夠機警，及時扭軚避開，未有導致人命傷亡。網上流傳該段行車記錄儀的影片，疑是涉事車輛司機上載至網上，希望警惕他人，引以為戒。影片顯示拍攝於今日下午2時許，一輛懷疑是貨車的車輛，駛經元朗屏廈路近屏山塘坊村對開時，一名沿左邊行人路而行、背對貨車的少年，疑沒有清楚查看路況的情況下，突然衝出馬路，當時與涉事車輛僅數米距離。司機反應迅速，立即扭右軚，稍稍越過雙白線避開少年，幸當時對面線沒有車輛駛至。

有片！大埔狗闖錢大媽偷吃豬肉！警持盾牌警棍戒備 疑要賠$XXXX

狗狗走失後餓到入肉食店搵食？大埔facebook群組有街坊今午發帖，指有隻疑似走失的狗狗走入區內1間「錢大媽」覓食，店方報警後，有警員持盾牌及警棍到場。街坊上載的影片拍到狗狗擒入冰鮮凍櫃內，把包裝好的鮮肉咬開。網民質疑店方為何要報警，更難解警員要出動到盾牌和警棍；但也有留言力撐店方是基於自保，報警也無不妥，而且該狗狗算大型犬類，處理事件時要安全行先。

四川康定突發山洪釀泥石流2死12失蹤 雅康高速3車墮橋5人失蹤

8月3日凌晨，四川省甘孜州康定市姑咱鎮日地村發生山洪泥石流災害。截至13時，已核查出日地村遇難2人，失聯12人，目前已搶救送醫8人，轉移300餘人，有關災情正在進一步核實中。

巴黎奧運｜潘展樂家中蚊帳被爺爺掛滿獎牌 網民笑：蚊子會被撞死

19歲的「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽，游出46.40秒的新世界紀錄，將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，更奪下中國游泳隊在今屆奧運的首面游泳金牌。潘展樂家鄉在浙江溫州，日前《浙江經視》更獨家採訪潘展樂的爺爺，當時他向記者驕傲展示孫子潘展樂（樂樂）的得獎獎牌，竟然是掛在家中的蚊帳上，影片一出，迅速引發內地網民熱議。潘展樂爺爺更笑說，「早上醒來看到這麼多金牌，煩惱全沒了」。

非中國籍內地通行證｜奧地利籍港商隔7年訪深 讚自助查驗道先進

非中國籍的港澳永久性居民上月10日起可申請辦理港澳居民來往內地通行證，首批成功領證人士包括港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口，而三人在領證後首個周末，今日（3日）即待北上深圳吃喝玩樂。Alfred Buchner透露整個過關只花10分鐘，非常暢順，在自助通關機，只要放下證件後可自動辨識到他國籍，改用德文顯示。「有趣的是，機器可以根據國家調整，所以他們對我說德語，這是一個驚喜，非常先進。」

對角行人過路處｜尖沙咀加連威老道、加拿分道交界今起打斜過馬路

運輸署繼早前在沙田沙角街與逸泰街路口推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點後，宣布今日（2日）起在尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口展開試驗，相關工程已完成，並於今日開放使用，市民即日起便可在該尖沙咀路口「打斜」過馬路。