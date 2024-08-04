留學注意｜英澳紐等爆B型腦膜炎 半數患者為學生 團體促打疫苗
正值暑假，不少家長會考慮與子女外遊、或安排子女到海外升學。香港醫院藥劑師學會今日（4日）指，全球多地包括英國、紐西蘭、澳洲等地，正流行血清B型腦膜炎雙球菌，惟據該會早前進行的調查，發現受訪家長對腦膜炎雙球菌認知及預防意識不足。
學會呼籲家長在安排子女到海外留學或外遊前，先了解前往的地點是否正流行腦膜炎雙球菌感染，並向家庭醫生諮詢，安排子女接種合適疫苗，以減低感染風險。
香港醫院藥劑師學會指，全球多地正流行血清B型腦膜炎雙球菌，包括英國、紐西蘭、澳洲等熱門的升學及外遊地點，其中英國侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，在新冠疫情後大幅上升，約八成個案屬血清B型腦膜炎雙球菌感染。
然而，學會今年2月底至3月初也就此進行問卷調查，訪問110位有意讓子女到海外留學的家長，結果卻發現近一半受訪家長表示不了解腦膜炎雙球菌，有四成家長則指不清楚英國現時流行的腦膜炎雙球菌為血清B型，也不清楚有疫苗可供接種。
學會會長蘇曜華提到，有數據顯示，近五成血清B型腦膜炎雙球菌個案為中學生及大專生，而在上述問卷調查中，家長欲送往外地留學的子女，其年齡大多介乎15至18歲，屬於高危感染一族，故需要及早預防。
港大副教授關日華：英國九成不治兒童和青少年在診斷後24小時內死亡
港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，已有多項數據證實，腦膜炎雙球菌感染是急性疾病，患者受感染後，病情可迅速惡化；據英國公共衛生監測數據，近九成死於侵襲性腦膜炎球菌疾病的兒童和青少年，是在診斷後24小時內死亡，反映預防的重要性。
他也提及，腦膜炎雙球菌入侵身體其他器官後，或會引起併發症，包括腦膜炎雙球菌血症、流行性腦膜炎、心肌炎、關節炎、肺炎以及眼內炎等；更有約兩成患者康復後會出現後遺症，包括神經系統受損、聽覺受損、視力受損等，表明不能輕視其帶來的威脅。
關日華又引述另一研究，指接種血清B型腦膜炎雙球菌疫苗後，發病率下降96%。他及學會均呼籲家長在安排子女到外地升學、或與子女外遊前，宜先了解前往的地點是否流行腦膜炎雙球菌感染，並向家庭醫生諮詢，為子女安排接種合適的疫苗。