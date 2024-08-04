今日新聞8分鐘｜老婦捱車撞途人抬車救人｜劏房起火救五貓要聞氧

巴黎奧運羽毛球｜鄧謝配返港 感謝港人支持 續拍檔打今年公開賽

羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事，今早（4日）抵港，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪獲不少支持者歡迎，早前受傷患困擾的謝影雪表示，雖然八強止步，但不覺得有遺憾，自己發揮到應有水平，感到很滿意。鄧俊文憶述，兩年前已確認要與謝影雪搭擋打奧運，「佢未問之前，我心中已有答案，依家證明無揀錯。」他們暫未有拆夥的打算，強調會繼續打今年的日本及香港公開賽，至於「打到幾時」會待沉澱過後再作打算。

江旻憓宣布告別全職劍擊運動員生涯 向新職業發展冀回饋香港

「劍后」江旻憓在巴黎奧運奪得香港隊第一金後，今天在社交網站Instagram宣布告別全職劍擊生涯，向新的職業發展。江旻憓表示，將為自己設立的慈善基金做準備，並積極裝備自己，回饋社會，讓小朋友重拾運動的樂趣。

巴黎奧運｜AIA賀港隊免費坐摩天輪 排隊市民：多謝運動員付出

香港隊於巴黎奧運創佳績，AIA 今日（4日）提供免費坐摩天輪，祝賀香港運動員。不少市民及旅客一早到達中環，在烈日當空下排隊入場，有媽媽帶同兩個女兒到場指，此活動可以讓小朋友認識更多有關香港運動員，多謝他們的努力和付出。

甘永泰魚蛋結業｜老街坊透露老闆退休 排隊市民大讚：長洲最好食

逾40年歷史、位於長洲的魚蛋店「甘永泰魚蛋」傳出結業消息，有職員確認營業至8月15日。甘永泰今日（4日）門外築排起人龍，有老街坊透露，店主年紀大，要退休。有排隊的食客表示可惜，「次次入嚟長洲都食呢間，已經係長洲最好食嘅一間。」

西貢北果洲大炮石外籍漢墮崖 直升機吊起送院救治

今日（4日）上午10時許，警方接報，一行10多人到西貢北果洲一帶行山，期間一名57歲外籍男子在大炮石附近，懷疑失足墮崖，由約4米高跌下。

土瓜灣馬坑涌道老婦捱私家車撞 昏迷送院亡 途人合力抬車救人

今日（3日）下午5時45分，警方接獲報案，指在土瓜灣馬坑涌道1號對開，一名年約90歲姓石老婦被一輛私家車撞倒，陷入昏迷。老婦其後由救護車送院搶救，抵院時須由救護員進行心外壓急救。網上影片流傳，可見傷者倒臥在私家車旁受傷流血，懷疑被困車底，多名途人合力抬車。一名37歲姓張男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。

九龍塘的士撞欄後疑再越線 倒車傳摩擦聲 目擊者驚叫連連

九龍塘今日（3日）發生交通意外。警方接獲報案，指下午5時01分，一輛的士在沿界限街往獅子山隧道方向，駛至朗思國際學校對開，突然直撞向右邊路邊鐵欄。警方其後到場調查意外成因，其間的士女乘客報稱頸痛不適，由救護員送往廣華醫院治理。

旺角唐樓劏房起火 五貓獲救一貓失蹤 其中一貓需聞氧氣

旺角發生火警。今日（4日）凌晨2時43分，花園街168號唐樓單位冒煙起火，消防接報到場，出動1條喉和1隊煙帽隊，同時救出2大3小貓咪，其中一隻小貓身體比較虛弱，消防即場使用呼吸輔助器，向牠提供氧氣，所有貓隻沒有大礙，至凌晨3時11分，消防將火撲熄，經調查後相信有人煮食時「煮過龍」肇禍，事件中無人受傷，數人自行疏散。

葵涌和宜合道紅VAN失控剷橋底石壆撞柱 泵把飛脫 司機受傷送院

葵涌和宜合道近昌榮路發生交通意外，今（4日）早7時許，一輛紅VAN沿昌榮路向梨木樹方向行駛，駛近和宜合道時懷疑失控，剷上路中大石壆，泵把飛脫。目擊的途人擔心有人被困，報案求助。

大埔路燈離奇狂閃猶如Disco 街坊嘖嘖稱奇﹕測試盂蘭盛會

大埔今晚（3日）有多處路燈出現供電異常情況。晚上8時許，先後有多名大埔居民在社交平台分享，指大埔超級城對開太和路的路燈狂閃，駕駛者行車時要格外留意；而林村河旁部分行人路路燈熄滅，途人需要以電筒照明。路政署指，晚上約10時左右搶修完成。