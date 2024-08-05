東涌綫延綫路軌改道工程　來往東涌及欣澳列車10.26提早2小時收車

港鐵今日 (5日)宣佈，為配合今年10月26日（星期六）深夜在欣澳與東涌站之間的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前2小時，於晚上約11時許終止。如安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日恢復正常服務，頭班車如期開出。



港鐵東涌綫延綫工程引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快調校路軌工序。（港鐵Facebook圖片）

港鐵：如安裝順利 東涌翌日恢復正常服務

港鐵東涌綫延綫工程去年5月展開，港鐵今日宣佈，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間進行的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前2小時，於晚上約11時許終止。

由東涌站往香港站的最後一班列車將於約11時01分開出；由香港站往東涌站的最後一班列車將於約11時07分開出，列車於11時35分抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務就會停止。港鐵指，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站。

如安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日恢復正常服務，頭班車如期開出。

港鐵東涌綫延綫工程引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快調校路軌工序。（港鐵Facebook圖片）

港鐵會於相關車站設置大型告示，以及加派職員協助乘客。由於接駁巴士的車程較長，並有機會受路面情況影響，港鐵呼籲，乘客及早規劃當日的行程並預留足夠時間。

東涌綫延綫項目下的東涌東段工程，包括在現有欣澳與東涌站之間加建一個新「東涌東站」，並需要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌接駁新車站。路軌改道中的工序包括建設新鐵路路段、安裝架空電纜、改動部分現有信號系統設備，以及於營運中的東涌綫路軌上分階段進行四次道岔安裝工序，將現有往東涌及往香港的兩條上下行綫路軌接駁到新路段。