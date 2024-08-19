蓮塘口岸商業城靠港人拼出「燒肉經濟」？燒味店日搵5萬4日夠交租

【拆解蓮塘口岸爆紅之謎．一/北上消費/港人北上/深圳】去年2月香港與內地恢復通關，落成4年的蓮塘香園圍口岸終於正式投入客運服務，連接口岸的蓮塘商業城為過關必經之地，原本佔盡地利，惟初期使用蓮塘香園圍口岸過關的人次，仍不到羅湖關口出入境數字的10%。當時商業城的舖位「十室九空」，淪為「死城」，有不少最早進駐的商戶黯然退租離場。



隨着港人北上消費成常態，加上新界北區連接香園圍口岸的巴士及小巴線愈開愈多，兩元搭車優惠吸引大批長者經蓮塘口岸過關，亦帶旺了整個口岸商場。



相隔一年半後的今天，爆紅的蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，在場內購物近九成為港人，人人都買到大包小包，買得最多的是燒味。有燒味店老闆透露每日營業額約5萬元，扣除租金及人工等開支約20萬元，盈利相當可觀。現在各大人氣品牌都搶着進駐蓮塘，連口岸商場「一哥」羅湖商業城都要靠參考「蓮塘模式」來翻生，到底蓮塘如何靠港人拼出「燒肉經濟」？



蓮塘口岸︱港人北上超預期迫爆商業城 冷氣弱與通道窄設計顯不足

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人，他們買得最多的是港式燒味。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人，他們買得最多的是港式燒味。（黃浩謙攝）

蓮塘香園圍口岸開通後，經該口岸出入境的港人大增，今年8月4日更破紀錄有9.8萬人次，大量人流帶旺了連接口岸的蓮塘口岸商業城。該商場面積較深圳市區的商場小，只有上下兩層，全場共有約70間店舖，每間店舖面積亦不大，但店舖種類不算少，很多都是名不經傳的小店，但隨着蓮塘人氣爆紅，近期愈來愈多深受港人歡迎的品牌進駐。

樓上主要為食肆，樓下則有銀行、電訊公司、旅行社、按摩足浴店、美甲店及集運舖等，當然少不了餐飲。樓下幾乎有逾八成店舖都是賣熟食、烘焙餅店、水果、甜品及手搖飲品等，例如近期新進駐的喜茶，但當中最多的是燒味店，共有8間，亦是最受港人歡迎的。

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人，他們買得最多的是港式燒味。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人，他們買得最多的是港式燒味。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人，他們買得最多的是港式燒味。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸商業城最多人流的兩條巷，均為燒味舖集中地，經常有港人駐足試食，然後排隊購買燒肉。記者在場內逗留了半日，發現幾乎每小時都有數十人聚集在不同燒味舖外，即分分鐘都有人排隊，離遠也會聽到最響亮的叫賣聲「脆皮燒肉、脆皮燒肉、很美味的燒腩仔」。

其中人氣最旺的一間燒味店，為老闆陳先生所經營，更在燒味店毗鄰經營米線舖，兩舖呈L字形佔據路口，近九成顧顧為香港人。他稱該間燒味舖開業一年多，是最早一批租戶，最初每月租金約數萬元，現在已加租至十多萬，加上人工、水費及電費等支出，合共約20萬。

不過，能應付如此高昂租金，每日收入亦相當可觀，該店每日可售出10多頭豬、20多隻鵝，營業額約5萬元。以每月營業30日為例，生意額高達150萬元，只需4日便可回本夠交租，再扣除其他營運成本等開支，盈利相當可觀。生意爆旺，陳先生其後在場內再多租一個舖位，同樣經營燒味店，但新店大多只假日經營，都足夠應付開支，甚至已在隔鄰商場再租舖位籌備經營酒樓，繼續做港人生意。

該燒味店店長何先生亦說，店舖經常大排長龍，曾有港人顧客一個人買了半隻燒豬，農曆新年時生意最好，年初一、年初二時就有很多港客光顧，平均每人買數斤燒肉。

陳先生在商業城內經營2間燒味舖及一間米線舖，他以其中一間燒味舖為例，每月租金十多萬，加上人工、水費及電費等支出，合共約20萬；每日可售出10多頭豬、20多隻鵝，生意額有5萬元左右。（黃浩謙攝）

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陳先生補充指，當初是看中商業城是出入蓮塘口岸的必經之地，因此才在商業城租下舖位，不過剛剛開業時因為疫情關係，口岸未開通，他亦守了3個月左右，後來通關並取消了掃健康碼，商業城才開始多人流。

另一名不願上鏡的燒味店女店主亦稱，最初開業時人流不多，也要捱過大約3個月才開始有起色。她的店舖以賣燒肉和雞最多，同樣九成顧客為香港人，最初每月租金數萬元，現時已加租至逾10萬元，估計未來租金會繼續上升。她稱當初選擇在蓮塘口岸開舖，是因為家住附近屋苑，加上關口多過境旅客，本是做些小本生意，但她從來沒預料到現時來光顧的幾乎都是港人，而且人數愈來愈多，她亦在考慮營銷策略推廣和擴充生意。

記者現場所見，到商業城消費的客人流動性高，商場上下層的餐廳都不見有滿座情況，有餐廳只有一至兩桌客人；幾乎每人都會在商場內消費，他們手上大多拿着多袋「戰利品」，滿載而歸。

其實香港各區都有燒味店，為何港人偏偏愛來蓮塘買燒肉呢？其中北上港人周先生每月都會來蓮塘商業城一次左右，會花錢買食物及按摩等。他覺得蓮塘商業城的燒肉比香港的味道淡一點，較為合口味，而且價格較便宜，只需20元人民幣便可買到一盒燒肉，但在香港則動輒花70至80元。

港人陳先生同日亦與妻子前來蓮塘商業城購物，他認為內地主要有兩個地方吸引港人消費，首先是內地物價水平較香港便宜很多，而且不止便宜一半，其次是質素亦不錯。他指蓮塘商業城的燒味舖所賣的燒肉，都會斬去所有骨頭，客人只會吃到肉和皮，但香港的就會連骨賣給顧客。

蓮塘商業城內的顧客不僅多香港人，更有八成以上是樂齡長者，他們很多都是新界北區居民，使用兩元乘車優惠乘坐巴士或專線小巴到口岸，北上吃喝玩樂或者來日常買餸菜回家，於是令口岸使用量大增，同時變得擁擠。

另一對姓麥港人夫婦便是兩元乘車優惠的受惠者，他們來回車資合共只需8元，連同當日來買的滷水鵝肝及豆腐等，花費僅數百元，便可帶回家供一家人享用。麥先生表示已退休，雖然內地商場冷氣不夠涼快，但北上正好可以消磨時間，總比留在家中好。加上內地購物比香港便宜，一隻燒鵝在香港可能賣上千元，但在蓮塘就只需300元至400元左右。

除了燒味舖，其他店舖亦不時有人龍，排隊買餃子的梁小姐因住在粉嶺，來往蓮塘比較方便，間中亦會前去商業城消費，她亦認同內地物價較香港低廉得多，不過她就不會推介朋友北上，因為香港經濟不景，亦需要大家多留港消費。

商業城連接住蓮塘口岸，而且是出入關口必經之處，佔盡地利優勢，始終有一定人流。（黃浩謙攝）

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▼2023年2月6日 蓮塘香園圍口岸啟動旅客過關服務▼

