屠龍小隊案｜辯方指屠龍隊長黃振強大話連篇　首被告或被蒙在鼓裡

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉嫌串謀殺警案續審，被指是屠龍成員的首被告張俊富，其代表律師今（6日）開始在高等法院作結案陳詞，指屠龍隊長黃振強認罪後為求減刑，出庭作供時大話連篇，不盡不實。律師引述案中多項細節，反映黃是善長利用人的機會主義者，又指他貪心爛賭，常說一套做一套，他即是感情騙子，亦欺騙隊友，為求減刑，誇大隊友的罪責，直指黃刻意向隊友隱瞞計劃中包含向警開槍及使用炸彈等細節，因他知道隊友一定不會同意。若陪審團認為張當時有可能被蒙在鼓裡，並以為當日只是去參與一場暴動，便應裁定張罪名不成立。



6名男被告分屬兩個不同小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田另被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

參與串謀的人不能不知協議的目的

代表張俊富的大律師李國輔陳詞指，參與「串謀」的人不能不知道協議的目的，如果張認為其參與的目的只是參與暴動，應裁定他無罪。對於控方早前指，案中的「串謀」發生在2019年屬「呼之欲出」。辯方直言不敢苟同，指當時暴動等事常有發生，不能就此作出推論。

張極有可能一直被蒙在鼓裏

辯方又指，認罪證人黃振強庭上證供充滿疑點，他向眾被告隱瞞了串謀的細節，首被告張俊富極有可能一直被蒙在鼓裏。辯方又批評黃是一名「好識得利用人」的機會主義者，他既「貪心爛賭」，又言行不一，且常講一套做一套，不但欺騙隊友，更是感情騙子，作供時閃縮回避，不斷說謊。

黃為求減刑而誇大其他被告罪責

辯方又指，黃作供的誘因是獲取減刑，且他事前已與控方達成認罪協商，他只需要承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」和籌款兩罪。黃確會為此將其他被告牽連在內，作假證供和誇大其他被告的罪責，及盡量減輕其罪責。

辯方指控方證人黃振強是機會主義者，認為他誇大其他被告罪責以換取減刑。

黃認案情非全部事實

對於黃早前稱在被捕後一直遭還押，沉殿3年後決定認罪，並說出事實，因為他想良心過得去。但黃亦在庭上承認，他認罪時簽署的案情，內容並非全部屬實，質疑黃若真是為良心好過和協助法庭，為何要承認非事實的案情。

被揭馬會投注紀錄才認賭錢

辯方又指黃在其「爛賭」情況迴避，他作供時僅承認曾私吞屠龍經費去「食飯搭車買衫」，沒有提求賭錢。直到被翻出其馬會投注紀錄，黃才承認有賭錢，但一度表示對本金來源沒有印象，又否認「爛賭」。直至辯方引述他的馬會紀錄指，指黃在社運發生前的9個月，賭博只有140次，最高賭注額逾3000港元，但在2019年7月至12月的約5個月內，黃投注了176次，涉款48萬，最高的一次投注逾5萬元，這是一筆頗大的數目，相信是來自「屠龍」經費。

張理解的20KG是指煙花炮仗

辯方又指，眾被告雖曾在Telegram的訊息中提過「20KG」，黃供稱這是指炸彈，他曾稱不肯定其他人是否有同一理解。辯方則稱，張提及的「20KG」是指煙花炮仗，張在訊息所說的：「炸」，是指對警察使用煙花。

黃明知隊友反對親手殺警

辯方續指，黃明知隊員會反對親手殺警，便隱瞞隊友，另一邊廂卻一意孤行地向同謀者吳智鴻要槍。辯方指，若黃的殺警計劃成事，公眾必然認為此事為屠龍所為，因為黃是「屠龍」的隊長，但他卻向被告隱瞞包含這部傻，這做法對其隊員公平嗎。

無證據顯示其他隊友有執行李

此外，根據TG的訊息紀錄，黃在12月初已曾向外人士提過要：「執行李著草」，但他作供時卻稱，因未計劃好「走佬plan」，故未有通知隊友。辯方指，無證據顯示其他隊友當時有「執行李」。如果其他隊員知道計劃包括用槍和炸彈殺警，沒有可能不計劃「著草」，故認為黃有向隊員隱瞞他與吳之間的計劃，指黃實為「賣隊友豬仔」和：「利用完隊友自己走先。」

黃振強被指向他人發送一張有炸彈有可能放置位置的圖給其他人，卻沒有在屠龍群組內發放。

黃沒有在屠龍群組轉發炸彈位置圖

辯方另提及，黃曾將標有涉案炸彈位置的地圖轉發予「閃燈隊」隊長Kristy，卻未轉發至「屠龍」群組，故有隊員於12月5日查問「12.8計劃」的詳情。辯方指出，黃之所以未將計劃詳情告知隊員，因為他知道隊友若知情必然會反對，便會打亂他親手殺警後，「著草」到台灣後取得吳智鴻提供的一百萬資金的計劃。

怎可能在不知炸彈位置下仍參與計劃

辯方又指，若案中計劃如此危險和恐怖，並包括用炸彈和槍殺害無辜市民和警察，即使再勇武的人，會否在不知道炸彈和槍手位置情況下，「咁兒戲」參與計劃。

著陪審團寧縱無枉

辯方總結指，黃的證供不盡不實、大話連篇，未能安穩地相信其證詞來定被告罪，當中有太多疑點，並特別提醒陪審員；「疑點利益歸於被告。」又著他們謹記：「寧縱無枉。」

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023