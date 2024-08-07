中大炒吳樹培｜消息：立法會前秘書長陳維安料過檔中大任副校長

消息指，8月退休的立法會前秘書長陳維安或出任中大副校長，接替去年底被解僱的吳樹培，有關任命仍待校董會通過。



中大回覆查詢指，正在進行招聘副校長(行政)的工作，在按照現行程序落實人選後，就會公布新的人事任命。



陳維安曾於2008年起出任教育局副局長，自2012年起出任立法會秘書長，今年8月退任。他於任內面對最大的挑戰，是2016年立法會議員宣誓風波中，拒絕為時任3名議員姚松炎、梁頌恆和游蕙禎監誓。

2019年反修例風波期間，條例草案的法案委員會「鬧雙胞」，建制派及民主爭議法案委員會主席一位，秘書處以「傳閱」方式通過內會指引，由時任議員石禮謙出任委員會主席。民主派不滿秘書處決定，曾向陳維安律師信。陳維安當時強調，秘書處政治中立，反駁部分議員對秘書處批評不公道，近乎欺凌及滋擾。

12月13日，中大校董會副主席陳德霖和主席查逸超會見記者交代解僱決定。（黃浩謙攝）

吳樹培上年尾被炒：沒參與答辯、無法認同校董會指控

中大校董會上年12月13日議決解僱吳樹培，稱吳樹培的行為難以配合大學現時需要和將來需要的工作。在8月1日中大校董會會議上，吳被批評繞過校董會主席制訂校董會議程，以及曾聯署反對張宇人、劉國勳及鄧家彪三人提出的中大改組方案。最終校董會以「大學良好管治為基線」將其解僱。

吳樹培對決定感到「極大的愕然、悲憤及難過」，又指無法認同校董會聲明中對他的指控。他指校董會主席曾在10月中旬通知他會成立一個小組對他進行調查，但一直沒有被邀請參與調查或答辯，被解僱當日才經校方得悉已成立三人小組並完成了對他的調查。他強調過去工作一直堅持必須符合中大條例和規程，以保障中大的最佳利益。

2019年社運期間，吳樹培曾反駁建制派指「中大變暴大」，直斥「對學生污名感憤怒」；在中大女生脫口罩控訴被性侵的申訴會中，曾與另一名副校長吳基培主動上前慰問學生。