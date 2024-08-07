屠龍小隊案｜辯方指屠龍只是要擊敗警察而非殺警　隊員是被賣豬仔

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警案續審，次被告張銘裕的代表律師作今（7日）在高等法院結案陳詞，他指張雖然曾參與台灣軍訓，但軍訓在計劃成形前發生，與案中所指的「串謀」無關。律師又指，張雖曾與另一小隊的隊長吳智鴻聯絡，吳更曾向張表示有意殺警，張即回覆說：「我可能唔係個人選」。律師又指，「屠龍」只是指「擊敗警員」而非「殺警」，隊員中只有隊長黃振強堅持殺警，黃在未有知會隊員下向吳稱屠龍會協助計劃，屠龍隊員只是：「蒙查查被賣了豬仔。」



首4名被告被指是屠龍小隊成員

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

屠龍意思是擊敗警方而非殺警

張銘裕（下稱：張）的代表大律師姚本成陳詞指，「屠龍」的意思為「擊敗警方」而非「殺警」。另「屠龍」亦非黑社會，認罪證人黃振強亦承認「屠龍」是十分鬆散的組織，沒有憲章、章程或規則，隊員並非一定要聽從隊長說法行事。

黃行事模式唔會畀隊員知

對於被告李家田自辯時否認黃為隊長，黃稱他是被隊員推舉為隊長，但在盤問下同意並無經過選舉誕生。黃又曾稱，「屠龍」每一次行動的部署均是由他和Kan完成，事前不會向隊員講解，至行動當日再在他指示下行事。辯方因而指出，黃的行為模式是：「唔會畀隊員知」，故認為隊員又怎會知道2019年12月8日會發生何事，形容隊員：「平時咁蒙查查畀佢賣左豬仔。」

黃由窮光蛋突獲逾百萬

辯方另指，黃於2019年8月時只是一個負債的窮光蛋，當時初識同謀者吳智鴻便向其索取金錢。「屠龍」成立的短短3個月，黃便多了逾百萬：「咁多錢包圍住佢，唔壞都變壞啦。」指控黃利用「屠龍」名義去取得金錢利益，後來受錢財推使，變得更勇武，因為越勇武便能獲得更多支持。

辯方律師指屠龍小隊中，只有黃振強(圖)堅持要殺警。

全隊只有黃堅持要殺警

辯方又指，「勇武」和「仇警」並不等同殺警，且「屠龍」當時有不會用槍和炸彈殺警的共識。黃庭上亦同意，於11月17日的大雄輝會議和11月15日的三坡坊會議，隊員均有表示：「用槍殺警咪搞我。」黃清楚隊員不單反對他人用槍和炸彈，亦不支持殺警，全隊中只有他在堅持要殺警。

台灣軍訓與串謀無關

至於2019年9月的台灣軍訓，是「屠龍」於11月18日，即加入涉案串謀前發生的，故軍訓與「12.8計劃」無關。黃亦同意軍訓與串謀風馬牛不相及，並指參加軍訓沒有任何附加條件，未有要求軍訓過後必須加入吳或殺警計劃。

吳曾稱可能玩暗殺狗

辯方指出，張參與台灣軍訓是因為有人提供食宿津貼。張第一次在Telegram聯絡吳時，吳稱：「之後可能玩暗殺狗」，張則回覆：「如果要呢樣我可能唔係個人選」。辯方又指，台灣群組發生何事無關重要，即使他們真的有燒槍亦與涉案串謀無關，故軍訓在案中的重點不是他們期間做了什麼，而是他們去的原因，著陪審員僅記張當時無意參與殺警。

張曾要槍終不了了之

至於張於10月1日曾向吳索取槍械，辯方著陪審員考慮張要槍的原因。據黃的說法，當時有示威者遭警方槍傷，引致勇武派情緒高漲，黃說：「憤怒到個個都要擸架撐。」由此可解釋，張要槍亦只是因一時激動。黃同意，激動的情緒在幾日後有所回落，事件最終亦不了了之。辯方指出，張要槍不是反映任何串謀意圖，只是當下的情緒反應，無證據顯示張拒絕殺警的立場有所改變。

警方在2019年12月8日遊行前搜查行動中發現真槍。(資料圖片)

吳沒有把槍交給張銘裕

辯方又指，西貢試槍發生於11月16至17日，亦與涉案串謀無關。黃庭上確認，「屠龍」參與西貢試槍是為了查看吳是否真的有槍和炸彈，當時串謀尚未出現。辯方指，吳當時未有將手槍交給曾一起到台灣軍訓的張，反而交給素未謀面的李家田，正是因為他知道張無意用槍，認為張在保管槍上不可信賴。

成員共識：槍殺警察咪搞我

辯方又指，黃在盤問下同意，「屠龍」在11月17日的大鴻輝會議時，眾成員的共識是：「人哋用槍人哋嘅事，用槍殺警察咪搞我。」黃又同意，他未有諮詢成員便於翌日與吳單獨會面，並向吳稱「屠龍」會配合吳方的行動，亦未提及「屠龍」不會用槍和炸彈。黃亦同意直到12月7日為止，他不曾向張解釋涉案計劃及其角色為何。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023