今日新聞8分鐘｜的士馬路大戰｜小雪兒手術後發高燒康復無期

珍惜生命│上環醉女疑失足墮海 女輔警警長跳入海中救人

上環發生墮海案。昨日（6日）晚上11時許，一名年約30歲女子被發現在西消防街岸邊、近西區食水售賣站對開墮海，途人見狀報警。警方及消防接報趕至，其中一名駐守中區警區巡邏小隊的女輔警警長到場，立即卸下裝備跳入海中協助救人，並於離岸約數米位置和消防合力救回上岸。女事主及女警長仍然清醒，其中女事主由救護車送院治理，女警長則沒有受傷，但全身濕透。

上水兩男子閣樓單位追打至地面 鐵錘、鎅刀、電鑽丟散地上

今日（7日）中午12時半左右，警方接報上水新成路有兩名男子打架，其中一人手持鐵鎚。警方到場在地面發現一柄錘、一支電鑽、一把鎅刀和一個布袋，但涉事人物已經不知所終。

觀塘派對房間逾10人消遣 惡煞持刀棒闖入劫20萬逃去 4男子受傷

觀塘發生搶劫案。今日（7日）凌晨5時46分，10多人在觀塘道472至484號官塘工業中心一期一個派對房間消遣。其間多名惡煞突然闖入，持刀指嚇及以膠條毆打眾人，獲其中4名事主轉帳共約11萬元，並搶去價值約9萬元的手機及現金等財物，惡煞得手後逃離現場。警方將案件列作行劫，交由觀塘警區重案組跟進，正追緝疑犯。

警打擊搵快錢拘69人涉$146萬 兩彈票黨少年騙值$1萬比卡超特典卡

深水埗警區過去兩周（7月22日至8月5日）展開代號「風憲」行動，打擊搶劫、爆竊、盜竊受詐騙等與「搵快錢」的相關罪行，共拘捕69人，涉及87宗案件，涉款約146萬元，年紀最細只有12歲。

警方多區打擊交通違例 沙田沙角邨10人行人路上踏單車遭票控

鑑於今年上半年，本港致命交通意外較去年同期有輕微上升，而行人是高風險群體。警方展開名為「亮景」及「朝陽」的全港性大型專題執法行動，加強宣傳教育及執法，提升市民安全意識。今日（7日）為行動首日，其中警員在沙田沙角邨對開的沙角街，截停在行人路上踏單車的巿民，共10人遭票控。

珠海民房倒塌3死1傷 初步判斷為煤氣爆燃所致 CCTV拍下爆炸瞬間

珠海斗門區一幢兩層高的民房昨日（6日）倒塌，4人被困。斗門區宣傳部今（7日）早通報稱，事故造成3死1傷，初步判斷塌樓是煤氣爆燃所致。

瑞典女記者故意撞王楚欽 遭罰禁入賽場 事發影片曝光

多個內地傳媒報道，正參加巴黎奧運的國家隊乒乓球男選手王楚欽近日在接受採訪時，懷疑被一名瑞典女記者衝撞，巴黎奧組委經調查確認存有故意性，禁止該名女記者進入賽場。

JUPAS｜女拔欄后白凱文港大讀醫 為比賽棄考生物科 最佳6科37分

大學聯招（JUPAS）今（7日）公布結果，拔萃女書院「欄后」、100米跨欄U18和U20的香港紀錄保持者白凱文，經港大「頂尖運動員入學計劃」入讀醫科，為港大首次透過計劃錄取精英運動員入讀醫科。要平衡學業與運動不容易，白凱文的文憑試生物科考試與「亞洲青年田徑錦標賽」撞期，為了最後一次於該組別代表香港出賽，決定放棄應試，最終仍考獲最佳六科37分的佳績。

的士馬路大戰影片瘋傳！同1行車線爭位「賽車」勁過F1 結局慘了

本港網絡瘋傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到觀塘牛頭角道有兩部的士在同1條行車線上並排而行互相搶位，各不相讓，最終雙方「賽車」一段距離後碰撞停下，阻塞交通。