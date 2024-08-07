星座冰室拆招牌　第一代水吧撐場　紀錄9年香檳大廈攝影師感不捨

尖沙咀香檳大廈即將拆卸，留守至今的星座冰室今日（7日）最後營業，晚上8時拆卸招牌，並將於明日（8日）轉陣地至加連威老道重置。冰室第一代水吧、工作15年的潘祥亦到此「撐下場」，面對近年不少老店結業，他形容「天下無不散之筵席」，大家仍然很開心，不用太擔心。



另有由2015年起紀錄香檳大廈的攝影師阿康，對星座冰室離開香檳大廈感不捨，「雖然我2015年先開始影香檳，但我認識香檳大廈應該係90年代，（自己）啱啱開始影相嘅時代。」



位於尖沙咀香檳大廈的星座冰室今日（7日）最後營業，於晚上8時11分拆卸招牌「星座」兩字，並將於明日（8日）起搬遷至至加連威老道58號地下。

來到星座冰室最後一夜，不少熟客一同前來見證，林老闆在拆「星」字前亦言「我都唔想拆」，亦叫大家盡量影相、盡情懷緬「香檳呢個咁好地方。」

冰室第一代水吧潘祥前來，表示得悉是最後一日而抽時間來「撐下場」。（夏家朗攝）

第一代水吧撐場 工作15年指「眨下眼就過」

而冰室第一代水吧潘祥亦前來，表示得悉是最後一日而抽時間來「撐下場」，與街坊講歷史。他又指，有時都會來光顧，食公仔麵、奶油包等，又會教導第四代老闆如何沖奶茶。

潘祥表示自己在1967年加入星座冰室，當年僅12、13歲的他，因不想讀書而「沊低書包」，透過朋友介紹而在此工作，指當時一個月工資只有150元，不過在此就「貪佢有食有住」，收工後就在餐廳睡覺，翌日開門就工作，「就唔使搭車，返屋企咁遠嗰陣。」終在此工作15年。

問及有何深刻事，他笑指「打交就無啦，但個個人客都好檢點，個個都係朋友⋯⋯啲人客好好傾，送外賣有貼士。」

位於尖沙咀香檳大廈的星座冰室今日（7日）最後營業，於晚上8時11分拆卸招牌「星座」兩字。（夏家朗攝）

位於尖沙咀香檳大廈的星座冰室今日（7日）最後營業，於晚上8時11分拆卸招牌「星座」兩字。（夏家朗攝）

他提到，自己本身做外賣，及後由當時的水吧師傅教授他學門手藝學沖茶，加上當時水吧師傅已年紀大，終由他擔任水吧一職。不過他形容工作15年「容乜易呀、眨下眼就過」，工作過程亦很開心，後來認為已經「學唔到嘢」而轉到其他餐廳工作。

近年亦有不少老店結業，他形容指有不少無情業主，「起租你咪要起，係好現實，無話成世「阿」住個位。」又認為「天下無不散之筵席」大家仍然很開心，不用太擔心。

攝影師阿康今亦見證星座冰室在香檳大廈的最後一夜。（夏家朗攝）

2015年拍攝紀錄香檳大廈 對近年老店結業感可惜

攝影師阿康今亦見證星座冰室在香檳大廈的最後一夜，他指，自己由2015年起就在影香檳大廈，當來得愈頻密，就開始與星座冰室老闆「傾得多」，因而開始熟絡、「friend咗」。

直至今年初，店舖收到正式通知要拆，阿康就萌生透過自己的Facebook惠頁，發起在香檳大廈辦導賞團，至今已舉辦3次，參觀大廈不同的店舖及住戶，冰室老闆亦向他提供各種大廈的資訊。

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阿康亦是上星期才得悉星座冰室要結業，故在專頁通知大家「要嚟好嚟啦！」多年用相片紀錄香檳大廈，對冰室在大廈最後一夜感不捨，「當然有啲唔捨得，雖然我15年先開始影香檳，但我認識香檳大廈應該係90年代，（自己）啱啱開始影相嘅時代。」

他亦喜歡到星座食番茄牛通，「都係食番茄通多！」對近年面臨多間老店結業，他亦感可惜，指有些或因大廈拆卸而結業，但亦有大部分是因為老闆年紀大而結業，「反而呢個先至可惜，老闆都唔做係因為下一代都唔會接手，嗰啲就好可惜。」