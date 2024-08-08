政府推廣盛事招旅客　議員倡銀彈策略　吸引海外歌手來港搞演唱會

政府近期大力推廣盛事以吸引訪港旅客，經民聯立法會議員陸瀚民在電台節目表示，政府應該以「銀彈策略」資助大型演唱會活動，吸引海外明星歌手到港開演唱會，帶動旅遊經濟。



S2O亞洲潑水音樂節6月8日及9日於中環海濱舉行。（廖雁雄攝）

陸瀚民表示，為舉辦更多盛事活動，政府應該確保各場地的可用性，他舉例，中環海濱經常用作戶外演唱會場地，但未來有計劃興建約6層樓高的港鐵通風大樓，工程需時7年，嚴重影響舉辦盛事的可行性。

為推動演唱會經濟，他認為政府應以「銀彈策略」資助大型演唱會活動，同時提供酒店、交通等配套，以吸引外國明星歌手到港開演唱會。另外、他建議取消烈酒稅、促進酒吧生意，相信取消烈酒稅後亦會帶動展貿、拍賣活動等。

最近，政府亦大力推動運動經濟，他指，現時香港中小型賽事已恢復疫前水平，每周末都有一至兩場。他提到，運輸署現時對於封路舉辦賽事比較嚴謹、舉辦賽事前需進行「交通影響評估」，可能會令小型主辦機構卻步，他建議，若同一路線已做過「交通影響評估」可以不需再重複做，以鼓勵小型主辦機構舉辦比賽。

香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞在同一節目表示，會展旅客，特別是參展商通常會留港4至5日，惟受經濟因素影響，現時參展海外參展商數量減少，他建議，政府可以為海外展商提供參展優惠或提供住宿、交通配套等。他指，會展業人手短缺唯一大挑戰，現時人手仍未回復至疫情前。