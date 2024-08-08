房協工地組裝合成多功能辦公室　工友受惠　洪水橋大火地盤續停工

房協正推展多項工地ESG(環境、社會及管治）措施，房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，會在安達臣道石礦場R2-4號地及啟德2B區1號地、建設可重用組裝合成（Mic)多功能辦公室，為工友提供互動環境，包括休憩設施及籃球場等；另又在七成地盤推行安全智慧工地系統，包括早前冧天秤的安達臣道R2-2號用地亦已推行，料整個ESG措施佔每項工程成本2%至3%。



張冠華又說，今年4月發生4級火的洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，目前消防報告未出，仍處於停工狀態，他指距離2026年入伙目標尚有時間，須待復工再檢視結構情況。至於屋邨租金檢討會在本月公布。



房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，正推展多項工地ESG(環境、社會及管治）措施。（何瑞芬攝）

房協總監（項目策劃及管理）張冠華今日（8日）在傳媒茶聚提到，正推展多項工地ESG(環境、社會及管治）措施，包括改善工地環境，正計劃9月在安達臣道R2-4號地及啟德2B區1號地興建Mic多功能辦公室，料10月可啟用，辦公室內有多功能休憩設施、籃球場及冷氣休息室，亦可利用辦公室開安全早會及講座，晚上也能播放電影等，並設飯盒機，亦會協助工友量血壓，締造互動協作環境。

張又說，料Mic多功能辦公室可容納數十人做早操，期望完工後辦公室可循環再用，故投標過程已要求計入成本，由於是Mic 組裝合成建造，相信有抱負的承建商，會在下一次工程中重複搭建，不斷重用。

他又說，去年推出安全智慧工地系統，17個工地中已在12個工地實施，包括發生冧天秤意外的安達臣道R2-2號用地，其餘未推行工地大部分因施工時間較早接近完工。

房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，正推展多項工地ESG(環境、社會及管治）措施。（何瑞芬攝）

另外，張指正推行建材反欺詐系統，以區塊鏈加密材料追測防偽；向工友提供智能手錶探測身體狀況等，並正在鰂魚涌建項目策劃管理智慧中心。

他預計，整個ESG佔每項工程成本2%至3%，若只計安全計劃，則工程成本25億元以上會支付800至900萬元，25億元以下則支付400至500萬元，佔項目0.3%至0.6%。

洪水橋洪雅路近瑞豐華庭一個房協地盤，4月9日下午1時20分起火，下午2時44分將火警升為三級，晚上9時31分再升為四級；現場火勢猛烈，濃煙沖天。（資料圖片／林振華攝）

提到今年4月發生4級火的洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，張冠華指距離2026年入伙目標尚有一段時間，目前消防報告未出，調查也在繼續，因此仍處於停工狀態，須待復工再檢視結構情況。

房協稱，首個用Mic興建出售項目洪水橋/厦村專用安置屋邨「樂翹軒I」已大致完工，料下半年可交付，目前300伙中已售出122伙。