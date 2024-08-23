全紅嬋訪港｜國家隊代表8.29訪港　最年輕奧運三金王隨團

【全紅嬋、潘展樂、陳芋汐、王宗源、曹 緣、練俊傑、馬龍、孫穎莎、陳夢、張雨霏】國家代表隊在今屆巴黎奧運屢創佳績，奪40面金牌。國家隊運動員將一如過往幾屆奧運凱旋後到訪香港及澳門。文化體育及旅遊局今日（23日）公布，16個運動項目共65名運動員和8名教練將於本月29至31日到香港訪問訪問三天。



在巴黎奧運10米高台一躍而下施展「水花消失術」，第三度勇奪奧運金牌的中國跳水「夢之隊」人氣選手全紅嬋將隨隊訪港。男子100米自由泳金牌潘展樂及男子4×100 米混合泳接力金牌四位運動員孫佳俊、覃海洋、王長浩及徐嘉餘都會來港。乒乓球男子單打冠軍、男子團體冠軍、混合雙打冠軍、女子團體冠軍及女子單打冠軍的樊振東、馬龍、王楚欽、孫穎莎、王曼昱及陳夢都會一同訪港。



全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

*2024年巴黎奧運會內地奧運健兒代表團訪港名單*

文體旅局表示，由團長、國家體育總局局長高志丹及副團長、國家體育總局副局長周進強率領的代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。

代表團成員將出席三場公開活動，包括下周五（30日）晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，以及下周六（31日）上午分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

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「夢之隊」8金運動員均來港 料全紅嬋維園泳池表演「水花消失術」

國家代表隊共奪40面金牌，文體旅局公布有其中奪得39面金牌的運動員會來港，包括個人及團隊項目。

「中國跳水夢之隊」橫掃全部八面金牌，所有冠軍運動員都會來港。其中一躍而下施展「水花消失術」的女子單人10米跳台冠軍全紅嬋，會與一同女子雙人10米跳台冠軍的拍檔陳芋汐一同出席；女子單人3米跳板冠軍陳藝文，也會與女子雙人3米跳板冠軍拍檔昌雅妮來港。男子四金得主謝思埸、王宗源、龍道一、曹緣、練俊傑、楊昊也會隨團。

根據過往幾屆來港情況，跳水隊都會在泳池一展才能，料屆時到維多利亞公園游泳池看示範的觀眾，可親睹全紅嬋絕技。

全紅嬋奪金5跳片段：

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陳芋汐奪銀5跳片段：

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全紅嬋與陳芋汐擁抱。（微博）

潘展樂與混合泳接力隊友來港 一銀五銅張雨霏隨隊

另一焦點是泳隊，奪得男子100米自由泳冠軍的潘展樂，與及男子4×100米混合泳接力冠軍四位運動員孫佳俊、覃海洋、王長浩及徐嘉餘都會來港。在個人及團體項目奪得張雨霏一銀五銅的張雨霏，也會隨隊來港。