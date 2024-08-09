今日新聞8分鐘｜裝修工猝死妻認屍淚如泉湧｜韓冷面女槍手突暈倒

警破「吸血大耳窿」黑幫集團拘94人 放數年息152厘洗3400萬黑錢

警方搗破一個由黑社會操控的高利貸集團，偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。警方周二起（6日）一連三日，展開代號「鎮惡」執法行動，拘捕94人，檢獲41萬元財物。警方表示，該高利貸集團透過非法途徑買取 「潛在借款人」的個人資料，並利用「cold call」方式進行非法貸款推銷。同時，高利貸集團亦會利用傀儡戶口，收取年息高達152厘的還款，個人户口及傀儡户口已經處理超過3,400萬元的犯罪得益，而每月集團能借出約200至300萬的貸款。

啟德平治掟彎失事 撼路邊欄杆 越過草坪逆線撞兩車釀5傷

今日（9日）上午7時許，一輛平治私家車在牛頭角啟德沐泰街轉入承啟道時失事，撼路邊欄杆後，越過右邊草坪，再逆線撞到私家車和泥頭車。事件中3車共5人受傷，分別頸痛和腰痛，由在場救護員治理。

觀塘女生被偷拍！遇正義情侶出手幫忙並報警 霸氣質問被網民大讚

觀塘有男子偷拍女生？近日有女生在網上發帖，指於觀塘遭1名男子偷拍，所幸遇到一對充滿正義感的情侶好心提醒。該對情侶與涉嫌偷拍的男子對質，更從他的手機中發現偷拍其他人的照片。雖然「偷拍男」即時道歉並承諾會刪去照片，但該對情侶堅持報警，當中男生更氣極斥責「無sorry，我同你講，你呢啲人肯定有下次」。事件在網上引起關注，有網民讚揚該對情侶見義勇為，亦有人斥責偷拍男子。

三號幹線近奧海城三車相撞 涉及駐港部隊軍車 往荃灣一度大塞車

三號幹線發生涉及軍車車禍。周四（8日）晚上約11時，三號幹線往荃灣方向近奧海城，據報有3車相撞，涉及一輛掛有ZG牌的駐港解放軍吉普車、一輛TESLA電動車、及一輛七人車。

巴黎奧運｜韓國冷面女槍手金藝智記者會上突然暈倒 需送院檢查

巴黎奧運射擊項目除了有「瀟灑土耳其大叔」成為話題人物外，女子10公尺空氣手槍項目銀牌得主、31歲南韓選手金藝智（音譯，김예지）以「冷臉開槍」的形象同樣引起話題。不過她8月9日回國受訪時就突然暈倒，經搶救10分鐘後已恢復意識。

將軍澳唐明苑裝修工猝死 一家頓失支柱 工權會籲捐款助度難關

54歲裝修工人黃杰雄，昨日（8日）被發現在將軍澳唐明苑唐富閣昏倒大廈梯間，送院搶救後不治，遺下妻子、年老病父、患腦癎症兒子及在學女兒﹐前路茫茫境況堪憐。工權會今日（9日）於Facebook發佈籌募資訊，呼籲社會各界伸出援手，幫助黃太一家度過難關。

輔警女警長潘凱琳跳海救人 運動健將女承父業：有挑戰性又幫到人

本周二（6日）上環海傍上演勇警跳海救人一幕，駐守中區警區巡邏小隊的輔警女警長潘凱琳，在權衡輕重後卸下裝備，縱身躍入海中，成功救起一名墮海女子，雙雙有驚無險。作為運動健將、女承父業、身兼數職，沙展潘凱琳接受《香港01》專訪時，剖白加入警隊19年的心路歷程，從前線追賊九條街、到狂奔百米跳海救人，潘凱琳坦言任職輔警為興趣亦為社會，「有挑戰性，又可以幫到人！」

最帥少林武僧秋風因車禍去世 年僅21歲 曾因個人魅力迅速走紅

被譽為「最帥少林武僧」的秋風因車禍去世，年僅21歲。綜合內媒報道，據知情人士從少林寺僧人處得知，8月7日淩晨0時53分許，秋風所乘網約車輛，於浙江諸永高速溫州方向，不幸發生追尾事故。8月8日晚10時23分，秋風因搶救無效不幸離世，完成「人間武僧」使命。

市建局推馬頭圍道落山道重建項目 總面積2122平方米 涉約180戶

市區重建局今日（9日）公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目，地盤總面積2122平方米，界線東面毗連馬頭圍道，南面毗連一後巷、西面毗連市建局另一發展計劃、即靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，北面則毗連落山道。項目涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號，受影響業權約112個、住戶180戶及地舖約20間。