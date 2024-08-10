江旻憓與「明日上司」譚志源青年論壇同框 展示奧運金牌全場歡呼
撰文：任葆穎 何瑞芬
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巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓明日（11日）正式加入香港賽馬會任公司事務部對外事務助理經理，而她今日（10日）下午出席青年發展高峰論壇，與未來上司、賽馬會公司事務執行總監譚志源同場出席，分享運動員克服困難、面對逆境的經歷等。江旻憓在此節專題論壇為第三位講者，當她拿出金牌展現，全場拍手歡呼，她提到巴黎奧運決賽賽事一度落後感到尷尬，「這不是我、我可以做得更好，比這更好」，最終獲得勝利。
與江及譚出席同一節論壇的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，發展體育十分重要，因社會當中體育有重要角色，又指運動使人積極、樂觀、微笑及有善意：「正正是講Vivian（江旻憓）。」
以英語發言的江旻憓稱開心能出席論壇，更榮幸代表香港，她指「大家都是冠軍」，又稱幸運及開心能成為一名運動員追夢，並得到認可，感激香港市民早起觀看其巴黎運比賽，又指奧運賽事雖然十分緊張，但會將緊張化成訓練，壓力越大訓練越多，指給予她信心盡力做到最好，就不會害怕。
談及年青人回饋社會，譚志源稱可有三方面，一方面是地區性支持體育盛事、幫助非政府組織做義工等，第二方面是效法江旻憓：「她加入了非常好的慈善團體、即是賽馬會，她明天便會上班，是回饋社會方法」；第三方面便是加入政府。
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