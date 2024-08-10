今日新聞8分鐘｜女子捱的士撞困車底市民施救｜寧波貨櫃碼頭爆炸

灣仔長康大廈墮2米長石屎毀3車 兩冷氣遭擊中變形危危乎消防拆除

灣仔發生高空墮物案件。今日（8月9日）下午3時，警方接報灣仔譚臣道1-3號長康大廈有石塊由高處墮下，擊中3架私家車及兩部冷氣機，其中一架Tesla損毀較嚴重。事件中幸無人受傷，有車主形容「大步檻過」；兩部冷氣機亦疑遭擊中變形，搖搖欲墜，由消防升起雲梯移除。據了解，墮下的石屎長達2米，墮地後碎成多塊。屋宇署表示為安全起見，須繼續圍封受影響街道及行人路，大廈業主立案法團已按要求安排註冊承建商作進一步跟進及維修。

大埔公路電單車行駛中突冒煙 全車陷入火海儼如廢鐵

大埔公路發生火燒鐵騎火警。本周五（9日）晚上11時許，一輛「綿羊仔」電單車沿大埔公路大圍段往大圍方向行駛，途經希爾頓中心對開時，電單車車頭突然冒煙，54歲胡姓鐵騎士將車駛至一邊和下車，全車繼而陷入火海，鐵騎士報警求助，消防到場將火撲熄，警方和洧防正調查起火原因，相信火警沒有可疑，事件中無人受傷。

多啦A夢展｜免費區明完結 母女四次參觀大嘆不捨 有粉絲望延期

尖沙咀「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」的免費展區將於明日（11日）結束，不少市民把握最後機會入場，有母女於一個月內參觀四次。大會早上安排多啦A夢「公仔人」在免費展區外巡迴一圈，與粉絲揮手拍照。有參觀者形容，門票難以搶到，獲悉展覽快將結束後大感不捨，「可唔可以延期？」

巴西聖保羅州有客機墜毀 機上61人全部罹難

路透社8月10日引述巴西媒體報道，一架載有61人的客機在巴西聖保羅州墜毀。當地官員表示，機上61人已全部罹難。

連翔道奪命車禍｜鐵騎士邊急救邊呼喊傷者名字 乘客終不治

尖沙咀連翔道地下行車道發生奪命車禍，釀成一死一傷。今日（10日）凌晨零時許，一輛本田電單車沿尖沙咀連翔道地下行車道往荃灣方向行駛，落斜駛至柯士甸道西一個右彎時懷疑失控「自炒」，繼而連人帶車撞向左邊石壆和急彎路牌，鐵騎士和男乘客倒地受傷，鐵騎士手腳擦傷保持清醒，但男乘客陷入昏迷，送院時需接受心肺復甦，最終延至今日凌晨2時29分不治。

屯門田景路女子捱的士撞被困車底 熱心市民協助施救：唔好亂郁！

屯門田景路發生嚴重車禍。今晚（9日）約7時01分，警方接報指，一輛新界的士於良景邨總站的士站上客後開車，其間撞及一男一女途人，更將女途人捲入車底。的士餘勢未止，最終衝向距的士站約8米、田景路旁行人路邊的鐵欄。消防接報趕到場，將女事主救出，她幸清醒，手腳擦傷。至於另一捱撞男途人則手部擦傷清醒，兩人均由救護車送往屯門醫院治理。的士司機則在場接受調查，其後涉嫌危險駕駛被捕。

浙江寧波貨櫃碼頭爆炸 現場火光四射 多個貨櫃瞬時成碎屑｜有片

浙江寧波有貨櫃船發生爆炸，現場瞬時升起「蘑菇雲」，據報道，暫無人員傷亡報告。

潘展樂低調現身上海髮型屋 激動理髮師：偶遇比中500萬還難

潘展樂在巴黎奧運100米自由泳破紀錄奪金後人氣大增，日前，已經回國的潘展樂低調現身上海一間髮型屋，理髮師認出後十分激動，並稱給冠軍剪頭髮比中500萬還難。

松屋首試業引人龍 食客提早半小時排隊 全日冀吸逾500人光顧

日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」位於佐敦首間門店今（10日）第一日試業，早上約九時營業前，門外已有約二十位客人門外等待。有市民提早半小時前來排隊，稱在日本「食過返尋味」，希望在香港店再一嚐滋味。