今日新聞8分鐘｜警制服車內藏毒司機｜廣西景區疑遊客輸送帶斷裂

碧瑤回收服務貨車元朗撞店舖捲閘 旁邊外牆同損毀 司機棄車逃走

元朗發生車禍。今日（11日）凌晨4時許，一輛碧瑤回收服務貨車駛至牡丹街2號，剷上行人路直撞售賣冰鮮家禽店舖捲閘和旁邊外牆，司機繼而棄車逃走，警方接報到場，正追查涉事司機下落。

大埔公路私家車自炒撞山 斜擱山邊草叢一度冒煙 司機稱避猴釀禍

大圍發生交通意外。今日（10日）下午5時49分，一輛私家車沿大埔公路—沙田嶺段行駛，途至畢架‧金峰對開時疑失控「自炒」，猛撼山坡後斜擱在草叢，更一度冒煙。私家車司機幸仍清醒，自行離開車廂並報案。另有途經司機見狀，亦協助報警。救援人員接報趕至，發現私家車司機腳部擦傷，即場為他包紮後，送往威爾斯親王醫院治理。

荃灣疑草堆着火波及2車 熊熊烈火濃煙席捲半空 消防開喉救熄

今日（11日）上午9時43分，警方接報荃灣白田壩村對開懷疑草堆起火，波及2輛私家車。現場圖片可見，一個露天停車場的私家車起火燃燒，黑色濃煙席捲半空，消防員開喉撲救。經初步調查，懷疑因天氣炎熱，導致草堆着火，繼而波及私家車，火警於9時51分救熄。事件沒有可疑，沒有人受傷。

江旻憓馬會履新｜今帶領共創明Teen學習團往杭州 首回應論文爭議

剛於巴黎奧運取得女子個人重劍金牌的得主江旻憓回港後宣布退役，加入馬會成為對外事務助理經理，並於今日（11日）履新，帶領一班「共創明『Teen』計劃」成員參加杭州學習團。她首度開腔回應碩士論文爭議，指「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師」。

多啦A夢展｜免費區最後一日 五主角現身 收費展8.16加場明開售

正於尖沙咀星光大道、K11商場一帶舉行的《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，其免費展覽區今日（11日）為最後一日，主辦單位AllRightsReserved安排四個時段，讓五名主角，包括多啦A夢、大雄、靜香、小夫、胖虎（舊譯：叮噹、大雄、靜宜、阿福、技安）與市民見面。

廣西德天瀑布景區項目故障釀1死60傷 疑遊客輸送帶斷裂多人跌落

周六（10日）下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯項目發生故障，造成1人死亡。經初步核實，截至下午6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療

屯門公路男司機揸車用手機遭截停 揭車內藏毒 兩警合力制服拘捕

今日（11日）上午接近12時，交通警員在屯門公路一帶巡邏期間，發現一名男子駕駛KIA七人車時使用手提電話通話，違反交通規例。警員於是指示車輛停下，帶到深井碧堤半島對出調查。該名男子一開始表現合作，詎料突然「發爛渣」，並嘗試逃走，最終被警員制服。

天眼直擊｜啟鑽商場賊人趁店東開單不留神 擸走iPhone 15 ProMax

啟鑽商場出現「手機大盜」，向一間手機及電腦維修店出手，擸走店主價值逾萬元的iPhone 15 Pro Max。受害人林先生向《香港01》表示，上週二（6日）晚上7時許忙於為客人開單，埋首工作後發現櫃台桌面上的電話不翼而飛，透過Apple Watch及閉路電視方知道遭人「順手牽羊」偷走。林先生只好報案求助，惟賊人仍未落網，案件交由警方黃大仙區刑事科第6隊接手調查。

全紅嬋奪金後家門口成打卡位！每日上千遊客竟變成小食一條街

隨著全紅嬋在巴黎奧運會女子單人10米跳台奪冠，她的老家廣東省湛江市麻章區邁合村也出現了一波「全紅嬋熱」。許多遊客慕名而來，希望能近距離感受冠軍的家鄉氛圍。全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。

松屋正式開業 午飯時段打蛇餅 婆婆「食過翻尋味」讚有日本水準

日本連鎖牛肉飯專門店松屋今日（11日）正式開業，適逢周日，在中午12時午飯時段，人龍延伸至廣場中庭「打蛇餅」。有食客婆婆在昨日（10日）試業時已經食過一次，今日「食過翻尋味」，再到松屋排隊，她稱去日本旅遊時都有食松屋，覺得香港店食物質素有日本水準。