疑售公院二手藥｜醫管局證病人去年出院時所獲　正聯絡對方了解

針對網上購物平台疑有人出售公院病人藥物事件，醫管局發言人周二（13日）發聲明稱，局方按照網上圖片追查有關藥物的來源，相信有關藥物是一名曾入住香港佛教醫院的病人，在2023年出院時獲醫生處方服用的藥物。局方已聯絡有關病人進一步了解事件。醫管局發言人重申，非常關注事件並已展開調查，若發現當中涉及不法行為，醫管局必定會嚴肅跟進及轉交執法部門調查。



政府同日（13日）表示，高度關注網上平台出現懷疑轉售公立醫院病人的藥物，並會嚴肅處理事件，但根據初步了解，事件涉及一種名為「乳果糖」的藥劑製品，有並不含列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）毒藥表的物質，屬無須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售的「非毒藥」類藥物。



強調對處理藥物有嚴謹程序

發言人強調，醫管局一向有嚴謹程序，處理和銷毁未使用藥物，包括過期或病人沒有領取的藥物，防止有關藥物被不當使用。有關藥物有妥善管理，儲存紀錄以至派發等程序，均清晰明確。如果有人刻意轉售病人藥物圖利，醫管局會予以譴責，亦會採取相應行動跟進。

促商戶勿售賣來歷不明藥物

醫管局呼籲售賣藥物的商戶，不應售賣來歷不明的藥物，如對藥物來源有懷疑，應向相關執法及監管部門舉報。局方也再提醒市民，任何人試圖以不當手段取得藥物可能會觸犯法例。

此外，醫管局一直非常重視處方藥物的安排，會繼續檢討及優化有關安排，其中包括有關收費的安排，以達至減少浪費及妥善運用資源的目標。

HKTVmall於北角開設首間實體店，引來不少街坊注目。﹙李澤彤攝﹚

港府：事涉「非毒藥」類藥物 無須醫生處方

政府同日發聲明重申，衞生署一直有既定機制監察本港市場上（包括互聯網）銷售的健康產品及藥劑製品。就此個案，衞生署正聯繫醫院管理局以嚴肅調查有關事件，並會果斷採取適當執法行動。

政府指出，事件涉及的「乳果糖」藥劑製品，不含列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）毒藥表的物質，屬無須醫生處方或於藥劑師監督下而可銷售的「非毒藥」類藥物。

循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查

但根據《藥劑業及毒藥條例》列明，凡符合「藥劑製品」定義的產品，都必須符合安全、效能和素質方面的有關規定，如發現產品未符合相關法例的要求（例如未經註冊、品質有問題或被摻雜了有害物質），衞生署會盡快調查及發出公布以保障市民健康，有需要時會與其他執法部門展開聯合行動，如發現任何違規行為，定會依法處理。

就此個案，衞生署會循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查。過去5年（2020至2024年6月），衞生署藥物辦公室共處理了209宗涉及非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥而被定罪的個案，最高刑罰為被判監禁10個月，或罰款最高港幣10萬元。

網上討論區昨（12日）流傳，有市民經HKTVmall購買一款瀉藥，收到貨品後發現附有公立醫院的藥物標籤及病人姓名，HKTVmall證實事件去年7月發生，相關產品已暫時下架，正向商戶索取貨源證明。