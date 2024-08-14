中華文化節｜承傅經典開拓新視野　聚焦上海促文化交流

由康樂及文化事務署（康文署）策劃的首屆「中華文化節」，匯聚傳統經典與創新意念，以不同形式的表演與活動，為大眾提供多角度視野，欣賞中華文化的精粹。中華文化海納百川，上海打頭陣成為首屆「中華文化節」的焦點城巿，透過多元藝術表演，將海派的獨特之處與當地的人文情懷展現給香港觀眾，深度跨界交流。「中華文化節」不只推廣傳統文化，更會展現隨時代演化，投入更多創意的項目，明月耀香江─ 寧波市演藝集團：舞劇《花木蘭》結合現代舞台科技，重塑經典；講座系列：《大師傳藝‧尋古知新》— 媒體創意文化產業發展，探討由傳統媒體轉型到新媒體的機遇；《龍承九子》藝術設計IP作品展覽及講座，則透過一眾藝術家對「龍」創新詮釋，讓大家以嶄新視角發現中華文化之美。此外，「中華文化節」亦積極推動社區參與，舉辦多項「貼地」活動，以不同的互動節目令大眾進一步認識中華文化的博大精深！



焦點城巿展現上海藝文風貌 促兩地交流

今屆「中華文化節」以上海作為焦點城巿，為香港觀眾帶來一系列藝術節目，包括上海民族樂團《海上生民樂》、上海京劇院《烏龍院》及連台本戲《七俠五義》、「香港賽馬會呈獻系列：尋香記──中國芳香文化藝術展」、《非遺點亮生活》非遺交流展等，從民族樂、京劇、香道，以至珍貴的非遺技藝，精彩節目傾囊而出，促進香港與上海的文化交流，從不同角度探尋海派的藝術文化根源與發展，近距離體驗上海的藝文風貌。

上海京劇院於8月3日在香港文化中心大堂，進行免費京劇示範，三位優秀演員楊揚、楊楠及王盾合演《拾玉鐲》選段，讓公眾近距離感受京劇藝術的魅力。有駐足欣賞表演的觀眾認為這是一個新奇的體驗，何先生表示：「能近距離觀察演員的動作、細膩的表情和神態，無形道具的表現手法、角色反串等，都令人印象深刻。我非常欣賞演員將內心情感表達出來的能力。」《拾玉鐲》不單包含豐富的唱、唸表演手法，更是戲曲藝術中典型的虛擬性表演，細節如一個眼神、動作，不僅展現演員扎實功底，還向香港觀眾展現中國傳統文化的特色和精粹。

楊揚分享：「非常感謝香港的邀請，這幾天的演出是一個很好的鍛煉機會。感受到香港觀眾的熱情，增加了我的信心和激情。」

上海京劇院進行免費京劇示範，吸引大批觀眾駐足欣賞表演。

突破意念 轉化創新

藝術文化是反映時代的載體，「中華文化節」除了推廣傳統藝術外，亦有從經典轉化而成的創新節目，緊貼時代的變遷與發展，為觀眾帶來更廣闊的思考空間。將於9月14及15日於香港文化中心大劇院上演的明月耀香江─ 寧波市演藝集團：舞劇《花木蘭》，為耳熟能詳的故事《花木蘭》添上武術動作及戲劇元素，加上別出心裁的舞台圓形轉盤設計，拼湊出不一樣的火花。故事講述北魏時期，少女花木蘭如何踏上巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，成功開展出一條「自我發現」與「自我認同」的道路。當年花木蘭忠於自己的勇氣打破了傳統的局限，而今次的舞劇則巧妙融入現代舞台科技，重塑一代巾幗英雄的故事，把這個家傳戶曉的文學經典轉化成當代的形象。

明月耀香江─ 寧波市演藝集團：舞劇《花木蘭》詳情

「人」是中華文化的傳承與創新的重要橋樑，講座系列：《大師傳藝‧尋古知新》透過資深專家豐富的經驗與智慧，配合有趣形式，向大眾推廣和傳承中國傳統文化，涵蓋中國美學、傳統文化、美術、書法、粤劇、戲劇、視覺藝術、文化產業等範疇，結合香港本土傳統文化、歷史古跡及現代藝術，由淺入深，讓大眾一探究竟。於8月16日舉行的壓軸講座，由講者王祖藍與大家探討媒體創意文化產業發展，從傳統媒體到新媒體，從傳統平台到數字平台，傳統媒體該如何另覓出路。王祖藍將由內容到宣傳、從客戶到消費者以及生產者，由數字資產到最新的AI數碼產業，以及文旅項目等多角度討論傳統產業鏈轉化的過程，無論是業內人士或想了解媒體產業的朋友都不要錯過。

講座系列：《大師傳藝‧尋古知新》的最後一講：16/8 媒體創意文化產業發展詳情

「龍」是中華文化的重要象徵，蘊含意義深遠的文化內涵。由8月30日至9月4日在香港中央圖書館舉行的《龍承九子》藝術設計IP作品展覽及講座，一眾藝術家對「龍」作出創新詮釋，透過繪畫、攝影、視覺藝術、音樂和影像等藝術媒介，啟發觀眾以嶄新視角，重新發現中華文化的精妙之處。另外，展覽將展出以具IP 潛力的展品為靈感所製作的文創產品，加上主題講座，充分體現傳統文化與現代創意融合的成果。

《龍承九子》藝術設計IP作品展覽及講座詳情

走入社區 與眾同樂

「中華文化節」延伸至社區每個角落，讓普羅市民都可一同欣賞中華文化並參與其中。多項老少咸宜的延伸活動免費供市民參加，如各式展覽、大師班、藝人談、講座等。適逢9月中秋佳節，將於港九新界舉行甲辰年中秋綵燈會，市民有機會近距離欣賞傳統花燈紮作展示、舞火龍和內地藝團的演出，共度佳節。

(資料及相片由客戶提供)