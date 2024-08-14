今日新聞8分鐘｜行山男失蹤尋回:入咗結界｜廣源交通爭執警拘一男

屯門公路電單車疑遭切線貨van撞低 鐵騎女「磨薑」多處受傷送院

門公路發生車禍。今午（13日）約3時33分，一輛電單車沿屯門公路駛往屯門方向，途至青朗公路附近位置時，遭一輛懷疑準備切線的客貨車撞到。50歲姓黃女鐵騎士鎖骨骨折、手腳多處受傷，部分傷口極深，即場接受救護員包紮後，戴上頸箍送瑪嘉烈醫院救治。

深圳寶安出現水龍捲直衝雲霄 專家：近十年來只出現過三次

深圳市寶安區附近海域於8月12日6時30分前後出現「水龍捲」。深圳市氣象局服務首席高級工程師孫玲稱，深圳水域自2015年以來，還出現過兩次「水龍捲」，分別在2015年5月11日和2018年6月26日，近十年出現過三次水龍捲。孫玲表示，因為四周氣壓比較高，中間氣壓比較低，將會形成很大的吸利，將水流直接吸入到風暴中心的空洞裡，並隨之形成，繞軸而上的一個渦流。

河南一瀑布突冧石濺巨大水花 遊客無視警示牌打卡慌忙走避

8月10日，河南輝縣市上八里鎮境內一處瀑布突然有大量石頭滾落，大批遊客嚇得四處奔逃。鎮政府工作人員稱，瀑布位於一條公路邊，非正規景區，落石屬於正常現象，未造成任何損失。

黃銘芳疑為帶子行山探路失蹤 曾昏迷有幻覺飲溪水解渴︰入咗結界

60歲男子黃銘芳於周一（12日）中午，在大埔太和體育館與妻子分開後獨自行山，其間失蹤。警方、消防及民間搜索組織搜索2日後，今早（14日）終於在大埔張屋地成功尋人。黃銘芳胞姐引述指，他並非有意行山，而是在附近散步或為帶兒子行山而預先探路，詎料意外掉了電話失聯並迷路。失蹤2日期間，黃銘芳曾有幻覺及一度昏迷，又要飲用溪澗水解渴，形容自己儼如「入咗結界」，不知身在何方。幸今晨有途人聽到其呼救，繼而獲救。。

廣源邨「交通爭執」爆粗｜沙田反黑組拘43歲新義安男 涉刑事恐嚇

沙田廣源邨上周六（10日）發生的「交通爭執」，兩輛私家車因在同一出入口各不相讓，其中一司機遭對方瘋狂「爆粗」辱罵，有人更涉嫌「吹雞」及出言恐嚇對方。片段在網上瘋傳後，引起熱議。沙田警區反三合會行動組人員隨即展開調查，今日（14日 )凌晨時份，在廣源邨拘捕一名43歲本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」。據了解，被捕男子有黑幫新義安背景。

求肝｜女嬰黃疸病惡化肝纖維化膽管閉鎖 父急求好心人捐肝做手術

可憐天下父母心，迎接新生命的誕生，本應是每個家庭最幸福的時刻，然而1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，已在瑪麗醫院留醫3個月，目前黃疸指數已升至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化，需要換肝續命。不過JOJO的雙親經檢查後，被發現不適合捐肝，惟JOJO的病情已刻不容緩，她的父親張先生今晚（13日）在徬徨無助下，透過《香港01》懇求好心人願意捐肝，讓愛女得以渡過難關。他說︰「或者可以嘅話，幫手轉發都好，等多啲人知道，多謝你哋。」

東張何太｜公屋供無戶籍何伯入住 房署證發信要求申加名否則收樓

《東張西望》受訪者「何伯何太」事件備受不少人關注，住在公屋的她，婚後准許無戶籍的七旬丈夫何伯居住，遭報報違反公屋租約條款。何太日前在直播表示，上星期五起已沒有在她名下的公屋單位居住，只是會回去煮飯食、洗衫、執行李等等。何太又指控房署「加害」夫婦二人指，「從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」房屋署今回覆查詢表示，曾多次提醒承租人必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，向承租人發出「遷出通知書」終止租約，已發信通知有關要求，但直至現時並未收到該住戶的加名申請。

盂蘭節｜設九龍城寨潮式打卡位 勝會「缺水」減三分一至18個

踏入農曆七月，盂蘭節將至，由香港潮屬社團總會主辦、第七屆「2024盂蘭文化節」，將於8月23日至25日在維園舉行。總會周二（13日）邀請傳媒及有關機構代表，舉辦穿越盂蘭夜活動，乘坐開篷巴士介紹九龍寨城盂蘭事歷史，及後到旺角潮僑盂蘭勝會進行快閃打卡及場地考察。