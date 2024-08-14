觀塘紅茶冰室周四結業前夕午市排長龍　區內檸檬冰室45萬月租接手

港式茶餐廳「紅茶冰室」深受內地旅客歡迎，觀塘分店更是小紅書推介的網紅名店，不過該分店近日公布將於周四（15日）結束營業。據悉將由區內另一港式茶餐廳「檸檬冰室」接手舖位，更在業主大減15萬元下承租，每月45萬元。



近日午巿紅茶冰室大排長龍，人龍一度長至電梯位置，而記者今日（14日）下午約5時半視察，高峰人流已散去，無需排隊，但仍有五至六成滿，不過麵包及蛋撻近6時就全部售罄。有員工表示，平日多數只有幾個人排隊，近兩日或因結業原因人流特別多，今日午巿一度人龍長到要轉彎，當中以買包及蛋撻為主，有客人一次過買6至10個包，蛋撻則半打、一打買。



「紅茶冰室」觀塘店近日表示將於周四（15日）結束營業。（余月明攝）

紅茶冰室觀塘駿業街分店將於明日結業，樓面面積約8,340呎，舊租每月大約56.3萬元，網傳店舖因被加租至60萬而未能留守，而據巿場消息指，該舖位於8月2日以45萬租出，即少60萬租金的四分一。

紅茶冰室近日午巿亦見大排長龍，人龍一度長至電梯位置，而記者今日下午約5時半視察，高峰人流已散去，無需排隊，店內約坐滿五至六成客，不過麵包及蛋撻近6時就全部售罄。

有員工表示，平日多數只有幾個人排隊，近兩日或因結業原因人流特別多，今日午巿一度人龍長到要轉彎，當中以買包及蛋撻為主，有客人一次過買6至10個包，蛋撻則半打、一打買。

員工亦提到，有聽聞店舖租貴，但不清楚詳情，對員工亦沒有影響，他們將會調派到其他分店工作，沒有拖糧問題，「我哋有糧出你放心，我哋唔係XＸ（另一間茶餐廳）。」

「紅茶冰室」觀塘店周四（15日）結業前夕大排長龍。（Hung Ching Lam@FB）

據檸檬冰室觀塘店店員指，老闆已租下駿業街紅茶舖位，不過未有確實開業日期。她又表示現舖或會繼續經營，而不是遷往新舖位，變相是逆市擴充。

「紅茶冰室」觀塘店近日表示將於周四（15日）結束營業。（余月明攝）

在附近工作的姚小姐平日都會在紅茶買麵包，今日就購入兩個腸仔包，她得悉店舖將於明日結業，「都冇嘅，都冇辦法」，並指有聽聞店舖租金需60萬元，「你最好梗係唔好加咁多價啦，即係你加租加到咁高，咁人哋點做啫？」

另一名不願具名買外賣回家的顧客指，以前都會在此吃早餐，認為食物新鮮，地方大「易搵位」，喜歡吃星洲米，今日則購入未在此食過的燒鵝及星洲米。對近期結業潮，她說：「都係辦法，個業主唔體諒都冇計。」

亦有路過的客人指自己首次在此買包，表示對多間店舖結業感無奈；有客人就指自己「嚟親都會嚟食」，指下午茶雞翼是即炸，但就對結業沒有太大感覺。

該店舖業主早前月租60萬元放租，據悉由區內也設有分店的檸檬冰室接手；根據地產代理資料，該舖以月租45萬元奔得承接，呎租54元。據檸檬冰室觀塘店店員指，老闆已租下紅茶舖位，不過未有確實開業日期。她又表示現舖或會繼續經營，而不是遷往新舖位，變相是逆市擴充。

有在觀塘區工作多年的地產代理表示，以該處位置分析，8,000多平方呎舖位，無論是60萬元租還是45萬元租，均是不合理水平，市道不佳下成功以「逆市價」放租屬十分難得。

該名代理指，紅茶冰室到夜晚雖然較靜，但白天生意極旺，餐廳客似雲來，形容是「由朝排隊排到晚」，長時間有二三十人排隊等位，又指自己也曾光顧數次，認為其人流旺、顧客流量快，食物質素更是不錯，吸引大批食客源源不絕光顧，生意很好。

該代理認為，舖位位於觀塘工業區、觀塘道、海濱道以至開源道的中間，地點方便上班族用膳，雖然晚上人流不如開源道，但相信只要食物品質好、價格適合，「人流一定唔會差」。