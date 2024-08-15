美食博覽｜安記推1蚊鮑增熟食區吸客　稱市道一般冀營業額平手

一連五日的美食博覽今早於灣仔會展開鑼，傳統海味舖安記今年繼續舉辦活動，共派發800個罐頭鮑魚。成功取得冠軍、贏取500罐鮑魚的市民表示，要與親戚朋友分享獎品，「香港人要一齊開心。」



至於安記董事總經理潘權輝表示，為了吸引客人光顧，今年增設熟食區「大排檔」，推30元鮑魚串燒、鮑魚撈麵。不過，他指，留意到今年市道一般，對於銷情持保守態度，目標營業額與去年平手，若有百分之5、10增長已很不錯，「賺錢已經係其次，最緊要希望做多啲生意。」



今年的美食博覽於8月15日至19日舉行，今早已有不少市民排隊進場。（廖雁雄攝）

贏500罐鮑魚市民：與親戚朋友分享 大家開心

安記今年舉行的$1贏鮑魚活動，安排今日首9名排隊入場人士分成3組，於30秒內，從指定位置扔「鮑魚」到標靶，最高分者即可獲得500罐即食罐頭鮑魚，另外兩組則可獲150罐。

最終憑著160分贏得冠軍的盧先生表示，「歡心、安心、大家Happy（開心）」，他又稱早三日霸位取籌參加活動相當值得。而贏得的500罐鮑魚，將會與同組的兩位隊友先均分，再與親戚朋友分享，「Happy嘅嘢要共同Share，大家開心，唔好分你同我，香港人要一齊開心。」

被問到之後會否「日日食鮑魚」，盧先生就指「乜嘢都要適可而止」，又說希望港人身體健康。而今次除了美食展，他也會到其他覽區消費，料今日會花費約$1,000元左右。

安記董事總經理潘權輝（右二）表示，今年市道由年初至今均「普普通通」，故要推新產品、優惠吸客。他又說「賺錢已經係其次，最緊要希望做多啲生意。」（廖雁雄攝）

安記增設熟食區「大排檔」 推鮑魚串燒撈麵吸客

安記董事總經理潘權輝表示，今年市道由年初至今均「普普通通」，加上政府寄語商界求變，故今年出新產品，又增設熟食區「大排檔」，將鮑魚串燒、鮑魚撈麵等價格定於30元左右，較高價位的佛跳牆，都只售50元。不過沒有消費劵加持下，他則指對銷情持保守態度，但仍務求吸引入場人士消費。

他續指，今年營業額目標是與去年平手，有百分之5、10增長已很不錯。「賺錢已經係其次，最緊要希望做多啲生意。」

就著港人頻頻外遊、北上，潘權輝指，北上趨勢對生意當然有影響；但另一邊廂南下、海外遊客亦不少，商界可思考運用香港自由港免稅優勢，吸引遊客更多消費。

他又提到會展站有為會展帶來更多人流；踏入7、8月展覽季節，相信港人外、內地、海外旅客都會到訪，因為美食博覽已稱得上為「消費節日」，故不擔心人流不足。