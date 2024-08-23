伊院插錯喉事故｜酸鹼測試假陽性　實習醫生X光片未察胃喉錯入肺

伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名61歲男病人，在6月中旬置換新的鼻胃喉，由醫護經鼻胃喉輸注營養奶，病人兩日後情況轉差，始揭發喉管誤插入支氣管內。



醫管局今日（23日）交代事件，根源分析委員會主席、廣華醫院行政總監鄧錦成指事件中涉及一些不常見的情況，建議醫管局檢視放置鼻胃喉的指引，擴大有高風險情況的病人要照X光片確認鼻胃喉位置，始開始輸營養液，並加強監督及培訓實習醫生。



九龍中醫院聯網總監、伊利沙伯醫院行政總監張復熾表示，接受相關建議，將盡快落實，涉事同事也已再作培訓，經評估適合才重返崗位工作。至於涉事實習醫生，他指醫生已完成實習，目前不在骨科工作，懲處問題會再作跟進。



院方亦指，病人事隔兩個月後，目前仍留醫深切治療部，情況仍然危殆。



伊利沙伯醫院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，在6月中旬需要置換新的鼻胃喉，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。醫管局今日（23日）交代事件。（黃浩謙攝）

九龍中醫院聯網總監、伊利沙伯醫院行政總監張復熾表示，在2024年6月16日間，一位護士為病人換鼻胃喉，有按指引進行酸鹼度測試、並聽診確認鼻胃喉位置，在重置鼻胃喉後，也有安排病人照X光，至晚上另一護士檢查發覺有需要再重置鼻胃喉，也有按指引才進行重置，並在確認後酸鹼度測試為酸性，才據指引進行輸液。

他續指，至6月18日，病人情況惡化，醫生團隊為其急救，同時發現鼻胃喉放置於支氣管，團隊立即取出鼻胃喉，安排治療，病人現時仍在深切治療部，目前仍危殆。他指醫院對究件感難過，對病人及其家屬致歉，會盡可能協助家屬。

九龍中醫院聯網總監、伊利沙伯醫院行政總監張復熾。（黃浩謙攝）

酸鹼度測試「假陽性」 疑病人胸膜腔有感染

根源分析委員會主席、廣華醫院行政總監鄧錦成則指，委員會檢視醫療程序，事發事兩位護士也有據指引為病人放置鼻胃喉，事後也有做酸鹼度測試呈酸性，並安排X光確認鼻胃喉位置，再輸送營養液。

他解釋，鼻胃喉重置後會抽樣本進行酸鹼度測試，因胃部有胃酸，酸鹼度小於5.5，在指引下，如測試結果為酸性，即可進行輸液。委員會認為，今次出現不常見的「假陽性」，或源於鼻胃喉放於左邊支氣管，進入了左邊胸膜腔，正常只有少許液，但由於病人臥床有積液，疑因受感染而呈酸性，令護士進行檢查時出現「假陽性」。

根源分析委員會主席、廣華醫院行政總監鄧錦成。（黃浩謙攝）

X光片不能見鼻胃喉末端 實習醫生經驗不足未能察覺

在X光片方面，委員會則發覺有兩個位置值得注意，其一X光片不能完全見到鼻胃喉末端，其二是看片的實習醫生經驗不足，未能判斷鼻胃喉插錯。

委員會建議檢視指引 倡高風險病人先照X光

但由於兩情況均不常見，委員會建議醫管局檢視放置鼻胃喉的指引，擴大有高風險情況的病人先照X光，確認鼻胃喉位置，始進行輸液。在看X光片方面，則要加強監督及培訓實習醫生，更好地看到鼻胃喉位置，臨床團隊也應進行覆核。

由於今次事件中，X光片未能完全見到鼻胃喉末端，委員會促未來要有標準，如涉及重置鼻胃喉，X光部同事須確保見到鼻胃喉末端，令X光片更能協助醫生判斷鼻胃喉的位置。

張復熾則表示，接受相關建議，將盡快落實，事後已接見所有涉事同事，他們也已再接受培訓，經評估達到臨床水平，始重返崗位。至於涉事實習醫生，他指醫生已完成實習，目前不在骨科工作，懲處問題會再作跟進。

伊院早前發生一宗嚴重醫療事故，一名61歲男病人在護士置換新的鼻胃喉時插錯至支氣管。（資料圖片）

插鼻胃喉示意圖。（資料圖片）