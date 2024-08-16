大熊貓龍鳳胎改咩名？有市民提議「知足」、「常樂」、「Pizza」

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈在本周四（15日）凌晨成功誕下一對龍鳳胎，創下大熊貓最年長初次產子的紀錄。今日（16日）同時是盈盈的19歲生日。有學生及其家長今早到海洋公園參加活動，形容盈盈樂樂平時一個醒着活動時、另一個就睡覺，對牠們「唔瞓覺生到BB」感到神奇。



大熊貓命名有嚴謹制度，若過有機會參與改名，有小朋友提議「知足」、「常樂」，希望港人懷著知足常樂心態；亦有市民建議以熊貓英文「P」字頭起名，例如「Pizza」、「Pooh」等。



謝太表示從未見盈盈樂樂一齊醒着，「佢哋兩個可以一齊唔瞓覺生到個BB，我都覺得係一件好神奇嘅事」。（吳綽詩攝）

對盈盈樂樂成功「做熊貓」感神奇 市民：平日一個醒、一個瞓

謝太太與兒子來海洋公園參加學校活動，記者提醒始知盈盈生了一對龍鳳胎，她覺得是一個好意頭，「喺大家都好驚病或者有意外嘅時候，有一個生命出世對香港人嚟講係好好嘅事」。

她又表示之前來看盈盈樂樂，但很難見到牠們一齊，「一個醒，一個瞓覺，」，對於兩隻熊貓成功自然交配感到神奇，「佢哋兩個可以一齊唔瞓覺生到個BB，我都覺得係一件好神奇嘅事」。

被問到改什麼名字，她說想改英文名「AA」、「BB」，因為A是第一個英文字母，而兒子英文名也剛好是A開頭；至於BB她指「咁BB大家都好中意」。公園稱幾個月後熊貓寶寶會登場，她表示「會等少啲人時嚟睇」。

陳小朋友希望兩隻熊貓名為「知足」、「常樂」，因為「我叫知樂，同埋香港人都要知足常樂。」（馬楚烽攝）

冀改名為「知足」、「常樂」 陳同學：我叫知樂

陳同學也是參加學校團，他表示今年是國慶75周年，大熊貓又是中國獨有動物，一對大熊貓在香港誕生別具意義，「剛好在香港出世好有記念價值。」

他又指覺得盈盈樂樂很健壯、「好大隻」，今日本身想看熊貓，但來到才知熊貓館閉館，感到可惜。他希望兩隻熊貓名為「知足」、「常樂」，因為自己叫知樂，「我叫知樂，同埋香港人都要知足常樂。」

來自倫敦的陳先生表示熊貓可叫「Pizza」，又稱今日盈盈生日可給多點竹牠食，又或者pizza」。（馬楚烽攝）

市民：以「P」字開頭 可叫「Pizza」、「Pooh」

來自倫敦的陳先生與女兒來遊玩，他表示每年都會來海洋公園，觀賞熊貓等動物。熊貓英文以「P」字開頭，被問到對改名有什麼想法，他們列舉了一堆名稱：「Pizza」、「Pooh」、「Phoebe」。

對於盈盈於19歲生日前一日誕下龍鳳胎，女兒表示今日要「給多點零食她」，陳先生亦指給多點竹牠，「又或者pizza」。