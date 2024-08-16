大熊貓龍鳳胎｜初生發育等同6個月人類胚胎　雙胞須輪替享受母愛

海洋公園大熊貓盈盈昨晨（15日）順利誕下一對龍鳳胎，創最年長初次產子紀錄，消息令人振奮。事實上，根據中國大熊貓保護研究中心資料，剛出生大熊貓寶寶發育如同6個月人類胚胎，體重只有媽媽的千分之一，等同兩三隻雞蛋重量。



研究中心文章也提到，大熊貓媽媽只夠精力照顧一隻大熊貓寶寶，因此若誕下雙胞胎，另一隻須交由飼養員人工哺育，通過「取崽換崽」技術，隔一段時間互換，令兩名寶寶都可輪替享受母愛。



海洋公園預告大熊貓BB會在幾個月後，登場同市正式見面。圖左為雌性熊貓BB姐姐，右為雄性熊貓BB弟弟。（海洋公園FB圖片）

海洋公園昨晚發布盈盈誕下的兩個大熊貓寶寶照片，體型細小、一隻手可抱住，與時常見到胖大可愛的大熊貓大相徑庭。根據中國大熊貓保護研究中心日前發布的影片，原來初生的大熊貓寶寶體型只有普通老鼠大，體重大約為100克，約只有兩三個雞蛋重。

研究中心指出，初生大熊貓寶寶只有媽媽體重千分之一，在哺乳類動物中，是除了有袋類動物外，母與嬰體型相差最大的動物。

中心介紹，初生大熊貓發育程度相等於6個月大的人類胚胎，牠的腎、大腦及一些免疫器官及淋巴組織未發育完全，全身呈粉紅色，身體有稀疏白色絨毛，有一張大嘴巴，眼睛同耳朵仍只是輪廓，長長的尾巴佔據身體四分之一。

海洋公園8月15日晚上在社交平台公布，大熊貓盈盈整個生產過程歷時5個多小時。（海洋公園FB圖片）

研究中心今年7月發布的文章提到，每年7月至9月是圈養大熊貓集中產子季節，也是大熊貓們的「生日季」，雌性大熊貓春天發情交配、一般會經過4個月左右的孕期，並在夏季或秋季誕子，不過受個體、氣候、環境等因素影響，少數大熊貓出生日期會有推遲或提前。

翻查內地以至世界各地關於大熊貓誕子新聞，當中也有不少是雙胞胎，盈盈今次也誕下龍鳳胎。研究中心文章指出，雌性熊貓產前會有減食行為，產後體力、精力只夠滿足照顧一隻寶寶，故當誕下雙胞胎時，另一隻寶寶則要交由飼養員人工哺育，通過「取崽換崽」技術，讓兩隻大熊貓都能輪替享受母愛。

舉例指，早前在四川都江堰基地誕下雙胞胎姐妹花的大熊貓盼青，現時哺育的是妹妹，經過一段時間後，飼養員會讓姐姐也接受母親哺育，妹妹則交由人工哺乳，等雙胞胎4月時，通常便會一起待在母親身邊，由母親陪伴下成長。

大熊貓樂樂和盈盈，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。（資料圖片）

中心提及，剛出生大熊貓寶寶十分脆弱，須要24小時監測照顧，即使過了育幼時節，在處於安靜環境時仍會對細微響動十分敏感警覺。

而媽媽「坐月」期間，飼養員便會準備營養豐富的「坐月餐」，盡快恢復體力照顧寶寶。因此雌性大熊貓誕下雙胞胎時，飼養員便要化身奶爸奶媽，日以繼夜餵奶、磅重及輔助排便等。

至於初生大熊貓吃什麼？根據成都大熊貓繁殖研究基金會文章指出，母體分娩後最初幾日乳汁叫初乳，是草綠色；幾日後轉為常乳。飲用過初乳的初生寶寶一般成活率較高、抵抗力較好。

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研究指出，大熊貓較之其他家畜類，其乳汁中水份、粗蛋白、礦物質、維生素等，大多數維生素及微量元素含量都更高，能提供更好營養。

一般而言，剛出生大熊貓奶量並無固定，第一日奶量約0.8至2毫升之間，每1.5至2小時飲一次；半個月後約4小時一次，之後按情況6至9小時飲一次，奶量都會增加。